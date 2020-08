South Spanish Trail LLC enmienda su demanda por $250 millones para forzar el retiro de importantes cables de fibra óptica internacionales de propiedad intracostera en Boca Ratón

BOCA RATÓN, Florida, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 28 de julio de 2020, South Spanish Trail LLC (SST), empresa inmobiliaria con sede en Delray Beach, presentó en el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach una demanda enmendada en su pleito por $250 millones contra Globenet Cabos Submarinos America, Inc. (Globenet), propietaria del sistema de cable de fibra óptica submarino GlobeNet (también conocido como Atlántica-1) que se extiende desde Boca Ratón hasta Sudamérica; Caribbean Crossings Ltd. Inc. (Caribbean Crossings), operadora del sistema de cable BICS desde Boca Ratón, Florida, hasta las Bahamas; y varios demandados anónimos que se describen como los John Doe 1-100 (los "John Doe") y que tienen contratos para utilizar los sistemas de cable.

La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios y medidas cautelares, inclusive el retiro de los cables y conductos de fibra óptica tanto de Globenet como de CC que atraviesan la propiedad de SST, e incluye declaraciones de invasión, expulsión, enriquecimiento indebido, medidas cautelares, sentencia declaratoria y rescisión.

La demanda se deriva de los sistemas de cable GlobeNet y BICS instalados de manera subrepticia a través de la propiedad de SST sin el consentimiento de SST. Además, SST está demandando a los clientes de Globenet y CC, los "John Doe" que suscribieron acuerdos con Globenet y CC para utilizar diversas partes de los sistemas que atraviesan la propiedad de SST.

La demanda solicita el retiro inmediato de los sistemas GlobeNet y BICS de la propiedad de SST, una indemnización por daños y perjuicios superior a $250 millones, la rescisión de todos los contratos con los "John Doe", Globenet, y CC que autorizan el uso de la propiedad de SST, y medidas cautelares para poner fin a la invasión y al uso y la ocupación ilícitos de la propiedad de SST.

El 7 de agosto de 2020, el juez James Nutt dictó una orden que obliga a Globenet a mostrar sus contratos con todos los "John Doe" para el uso de los distintos conductos y cables de Globenet en la propiedad de SST, con garantías para cualquier posible secreto comercial de Globenet.

SST nombrará a los clientes de Globenet como demandados en la demanda cuando se muestren los contratos. Entre otras reparaciones solicitadas, SST solicita al tribunal imponer un fideicomiso inferido por ley sobre una parte de los ingresos de Globenet y Caribbean Crossings a los que SST tiene derecho por su condición de dueño de la propiedad, y/o disponer que los ingresos que se generen de los sistemas de cable se depositen en el registro judicial hasta que se resuelva la disputa, con el fin de proteger a SST.

South Spanish Trail LLC es una empresa inmobiliaria con sede en Delray Beach, Florida, que se especializa en incrementar al máximo el valor de las propiedades costeras en la zona de Boca Ratón, Florida.

El estudio jurídico Tobin & Reyes, P.A. de Boca Ratón, FL, representa a South Spanish Trail LLC. Globenet está representada por Greenberg Traurig, LLP, y Caribbean Crossings está representada por Holland & Knight LLP.

Para más información, le rogamos comunicarse con el abogado Ricardo Reyes de Tobin & Reyes, P.A. en [email protected].

El caso es South Spanish Trail LLC vs. Globenet Cabos Submarinos America Inc. et al., nro. de caso 50-2020-CA-002024, en el Decimoquinto Circuito Judicial de la Florida.

FUENTE South Spanish Trail LLC

Related Links

https://www.linkedin.com/in/williamswaim/



SOURCE South Spanish Trail LLC