Southwest devient la première compagnie aérienne à utiliser le kit de réduction de traînée d'Aero Design Lab lors d'un vol public payant

DALLAS, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aero Design Labs (ADL) a annoncé que le premier vol public payant équipé de son kit exclusif de réduction de traînée avait été effectué sur un avion 737-700 de Southwest Airlines. Le fondateur et président exécutif d'Aero Design Labs, Lee Sanders, se trouvait parmi les passagers de ce vol historique reliant Dallas à El Paso.

Southwest effectuera une évaluation en réseau des kits de réduction de traînée installés sur cinq de ses avions 737-700 afin d'en mesurer l'efficacité énergétique. Le kit de réduction de traînée d'ADL est conçu pour réduire la traînée aérodynamique, réduisant ainsi le taux de consommation de carburant et l'intensité des émissions de carbone.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour toute l'équipe d'Aero Design Labs, qui a travaillé sans relâche au cours des dernières années pour que cette innovation majeure aboutisse », a déclaré Jeff Martin, le président-directeur général d'Aero Design Labs. « Nous sommes ravis que Southwest ait choisi de mettre à l'essai nos kits sur cinq de ses avions, et nous sommes convaincus que la compagnie aérienne saura tirer parti de la réduction du taux de consommation de carburant ainsi que de la réduction de l'intensité des émissions de carbone que nous offrons. »

« Alors que Southwest Airlines continue de chercher des opportunités d'optimiser son efficacité énergétique afin de réduire l'intensité de nos émissions de carbone et notre empreinte environnementale, nous avons décidé de collaborer avec ADL et testons les modifications apportées à cinq de nos avions 737-700 dans le but de réduire notre taux de consommation de carburant par avions », a affirmé Chris Monroe, Senior Vice President Finances, Trésorerie et Durabilité chez Southwest. « Dans notre quête constante de moyens d'améliorer l'efficacité et la sécurité, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de tester le kit de réduction de traînée innovant et propriétaire d'ADL. »

« Notre travail sur ces kits de modernisation marque les prémices d'une longue série d'opportunités pour d'autres types d'avions. En effet, nous poursuivons nos efforts de recherche et développement », a ajouté Chris Jones, le directeur commercial d'Aero Design Labs. « Les compagnies aériennes du monde entier ont exprimé leur intérêt pour nos programmes, et nous travaillons assidûment à la modernisation de nombreux types d'avions. Nous félicitons et remercions Southwest de reconnaître la valeur que nos kits peuvent offrir. »

À propos d'Aero Design Labs L.L.C.

Fondée en 2015, Aero Design Labs (ADL) ouvre la voie à la recherche, au développement et à l'installation de kits de réduction de traînée pour les flottes aériennes à l'échelle mondiale. Les modifications proposées par ADL sur les flottes existantes des compagnies aériennes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et empêcher l'émission de milliards de livres de CO 2 dans l'atmosphère.

À PROPOS DE SOUTHWEST AIRLINES CO.

Southwest Airlines Co. fait partie des compagnies aériennes les plus reconnues et les plus primées au monde. Elle offre sa valeur unique et son hospitalité dans 121 aéroports répartis dans 11 pays. Southwest s'est envolée pour la première fois en 1971 avec pour mission de démocratiser le voyage aérien en proposant des vols conviviaux, fiables et peu coûteux. Elle transporte désormais plus de voyageurs aériens aux États-Unis sans escale que n'importe quelle autre ligne 1. Basée à Dallas et célèbre pour sa culture d'entreprise mettant les employés au centre, Southwest détient un record sans précédent : aucune mise à pied ou mise à pied involontaire dans son histoire. En donnant à ses plus de 66 0002 collaborateurs les moyens d'offrir une hospitalité inégalée, la compagnie aérienne non conformiste suscite une fidélité inconditionnelle auprès des pas moins de 130 millions de clients qu'elle transporte chaque année. C'est la recette du succès qui a permis aux actionnaires de Southwest de bénéficier d'une prospérité inégalée dans le secteur et 47 années consécutives3 de rentabilité. Southwest bénéficie d'un héritage et d'une mission uniques pour servir les collectivités du monde entier, notamment en exploitant les capacités de son personnel et la puissance de son objectif pour placer les communautés au cœur de son succès. Pour en savoir plus, visitez le site Southwest.com/citizenship.

1) Déclaration la plus récente du ministère des Transports des États-Unis concernant le nombre de passagers nationaux embarqués

2) Employés actifs à temps plein

3) Rentabilité annuelle de 1973 à 2019

