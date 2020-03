Sovcombank annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs non exécutifs indépendants

MOSCOU, 3 mars 2020 /PRNewswire/ -- Sovcombank a annoncé que son conseil d'administration a confirmé la nomination de deux nouveaux administrateurs non exécutifs indépendants : Regina von Fleming et Joel Lautier.

Regina von Fleming a 25 ans d'expérience en Europe centrale et orientale. Elle a été durant 10 ans PDG d'Axel Springer Russie, où elle a mené avec succès la transition du groupe de médias de l'imprimé vers le numérique, et a également occupé des postes de direction et de conseil dans des sociétés telles que le Hürriyet Group, Delta Capital et Krone AG. Mme von Fleming jouit également d'une vaste expérience au sein de conseils d'administration et de surveillance et siège actuellement au conseil d'administration de MTS (cotée à la bourse de New York et à celle de Moscou) ainsi qu'au conseil d'administration du Chelpipe Group.

Joel Lautier a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des fusions et acquisitions, de la stratégie, du capital-investissement et du capital-risque. Il est le fondateur et PDG de la banque d'investissement russe RGG Capital, et possède une vaste expérience au sein de conseils d'administration. Il siège actuellement au conseil d'administration de Yevropeyskaya Elektrotechnika, une entreprise d'équipement électrique cotée à la bourse de Moscou, a précédemment siégé au conseil d'administration du groupe chimique Sintez-OKA, et a été le président du conseil d'administration de Russian Magnesium.

Sergey Khotimskiy, premier vice-président de Sovcombank, a déclaré :

« Je suis ravi d'accueillir Regina et Joel au conseil d'administration de Sovcombank et suis convaincu que leur vaste expérience et expertise nous seront d'une grande utilité au fil de notre croissance. En tant que banque, nous avons toujours reconnu l'importance d'une gouvernance d'entreprise de première qualité et l'arrivée de Regina et de Joel en tant qu'administrateurs indépendants constitue une étape importante de notre objectif consistant à apporter une nouvelle dimension à notre mode de gouvernance. »

À propos de Sovcombank :

Sovcombank est l'une des plus grandes banques privées de Russie avec 1 billion de roubles d'actifs selon les IFRS. Son réseau compte 2 447 bureaux et mini-bureaux et emploie 16 000 personnes dans 1 034 villes et villages russes au sein de 75 régions.

Les actionnaires de Sovcombank, en plus des fondateurs de la banque Sergey et Dmitry Khotimskiy ainsi que de leurs partenaires commerciaux, incluent des investisseurs financiers russes, des membres de la direction de la banque, ainsi que le Russian Direct Investment Fund et un certain nombre de fonds d'investissement internationaux d'Asie et du Moyen-Orient, y compris le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, la Qatar Investment Authority ou encore SBI Holdings.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838646/Sovcombank_Logo.jpg

