Sovereign Pacific destina un fondo de $ 500 millones para la región del Caribe

Sovereign Pacific Capital Ltd., www.sovereignpacific.co, una organización de Singapur dedicada a la gestión de activos y patrimonios, se asoció con Possibility Group Ltd., organización enfocada en la creación de valor en el Caribe, para establecer un fondo de $ 500 millones llamado Sovereign Pacific, con el que buscan realizar inversiones sostenibles en San Cristóbal y Nieves y la región del Caribe. El fondo de Sovereign Pacific será administrado y gestionado por Possibility Capital Inc., www.possibility.capital, una organización caribeña dedicada a la gestión de activos y patrimonios.