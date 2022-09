Soziale Medien erleichtern den Nutzern ein besseres Verständnis traditioneller chinesischer Feste

JINAN, China, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Das über 3.000 Jahre alte Mittherbstfest ist eines der größten traditionellen Feste des chinesischen Volkes. Während dieses Festes folgen die Menschen den Bräuchen ihrer Vorfahren, verehren die Mondgöttin, bewundern den Vollmond und Osmanthusblüten und essen Mondkuchen. Um die Pracht der traditionellen chinesischen Kultur während des diesjährigen Mittherbstfestes einem weltweiten Publikum zu präsentieren, hat das Nachrichten- und Informationszentrum (Shandong Center) der Nachrichtenagentur Xinhua in Zusammenarbeit mit neuen Medienzentren in den Landkreisen von Shandong ein Mittherbstfest-Special - Discover Shandong - über seine Social-Media-Plattformen gestartet, um kreative Videos und Bilder mit dem Hashtag #TheHometownMoon zu erbitten.

Ganz gleich, wo Sie sich befinden, alle Menschen erleben heute Nacht denselben Vollmond. Achtundzwanzig Bezirke und Landkreise, darunter der Licheng-Bezirk in Jinan, der Fushan-Bezirk in Yantai, der Lanshan-Bezirk in Linyi, der Hanting-Bezirk in Weifang, der Pingyuan-Bezirk in Dezhou und der Daiyue-Bezirk in Taiʼan, haben auf verschiedenen Social-Media-Plattformen mit dem Titel „Discover Shandong" atemberaubende Bilder vom Mittherbstmond gepostet.

Weltweit teilten die Nutzer denselben Vollmond, stellten ihre eigenen Bilder online und freuten sich über die Festtagswünsche. Zu den Beiträgen mit Bildern gehörten ein gemeinsames Abendessen in einem kleinen chinesischen Bauernhaus, haarige Krabben - ein saisonales Essen - und ausländische Besucher, die sich mit den Volksbräuchen des Mittherbstes vertraut machten. Die lebhafte festliche Atmosphäre der östlichen Zivilisation erregte die Aufmerksamkeit von Nutzern sozialer Medien auf der ganzen Welt. „Sieht lecker aus", kommentierte ein Twitter-Nutzer, Henry Bassey, einen Beitrag, der das Mittherbstessen einer Familie in Yantai zeigt. „Erstaunlich!" und „Schönes Bild!" Facebook-Nutzer kommentierten einen Beitrag mit dem Hashtag #TheHometownMoon aus dem Bezirk Daiyue in Taiʼan City.

Bis zum 15. September wurden Beiträge mit dem Hashtag #TheHometownMoon 1,9 Millionen Mal aufgerufen und hat 32.500 Likes, Retweetets und Kommentare.

