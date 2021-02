SPAC da Alpha Capital fecha IPO de US$ 230 milhões na Nasdaq

Existem mais de 20 mil empresas de tecnologia na região, de acordo com a Crunchbase. Embora geralmente tenham sido financiadas por uma rede local crescente de investidores em estágio inicial, o capital para estágio posterior é muito escasso na região, o que limita fortemente as oportunidades de crescimento. A Alpha visa resolver esse dilema criando acesso a capital com melhor custo benefício para empresas nesse estágio avançado.

Os fundadores e patrocinadores da Alpha são Alec Oxenford, chairman e CEO, e Rafael Steinhauser, presidente e diretor. Ambos são nascidos na Argentina e estão baseados no Brasil.

Oxenford é um conhecido empreendedor e investidor serial de internet na América Latina, com mais de 20 anos de experiência na construção, crescimento e operação de empresas de tecnologia em todo o mundo. Mais recentemente, ele foi cofundador e CEO da letgo, um mercado online de produtos de segunda mão nos EUA e na Turquia, que cresceu para mais de 100 milhões de downloads móveis antes de fundir suas operações nos EUA com o concorrente OfferUp no ano passado. Ele também foi cofundador e CEO da OLX, que se tornou o maior mercado online do gênero no Brasil e em outros mercados emergentes. Tanto a letgo quanto a OLX foram startups unicórnio, com avaliações acima de US$ 1 bilhão. Oxenford foi cofundador da plataforma de pagamento online DineroMail e da plataforma de leilão online Arremate.com na América Latina.

Steinhauser liderou as operações da América Latina para algumas das maiores empresas de tecnologia, mídia e telecomunicações, com mais de 35 anos de experiência corporativa sênior globalmente na indústria. Ele atuou como presidente da Qualcomm Latin America de 2011 a 2020, contribuindo para a inclusão digital do Brasil e o lançamento comercial do primeiro smartphone mundial baseado em tecnologia SiP no Brasil. Ele também liderou o esforço para criar a Qualcomm Ventures na região, um dos maiores investidores de venture capital corporativo na região, que já participou de várias startups unicórnios. Steinhauser foi anteriormente presidente da Nortel Networks e da Cisco Systems no Brasil.

"O objetivo da Alpha Capital é aproveitar nossa experiência para ajudar alguns dos empreendedores mais motivados e talentosos da América Latina a liberar todo o potencial de suas ideias", disse Oxenford.

Steinhauser acrescentou que, "Nossa experiência, relacionamentos e profunda conexão com o setor de tecnologia da América Latina nos colocam em uma posição privilegiada para fazer parcerias com as empresas mais extraordinárias da região."

Os copatrocinadores da Alpha incluem Innova Capital, FJ Labs e o Dr. Irwin Jacobs. A equipe de gestão da Alpha inclui o Diretor Financeiro Rahim Lakhani, o Diretor de Estratégia Alfredo Capote e o Vice-Presidente de Estratégia Kirill Matalov.

Sobre Alpha Capital

Alpha Capital é uma empresa de aquisição de propósito específico ("Special Purpose Acquisition Company - SPAC") que busca uma fusão com uma empresa de tecnologia com foco na América Latina. Os fundadores e patrocinadores da empresa são Alec Oxenford, chairman e CEO, e Rafael Steinhauser, presidente e diretor. Para saber mais, visite alpha-capital.io .

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", incluindo a relação à oferta pública inicial proposta e o uso antecipado dos recursos líquidos. Nenhuma garantia pode ser dada como garantia de que a oferta acima mencionada será concluída nos termos descritos, ou até da sua conclusão, ou que o provento líquido da oferta será usado conforme indicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção de fatores de risco da declaração de registro da Empresa e o prospecto preliminar para a oferta da Empresa arquivado na SEC. Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações em revisões ou alterações após a data deste release, exceto conforme exigido por lei.

Informações para Imprensa – América Latina

Fábio Cardo – 24x7 Comunicação

+55-11-99368-2071

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443430/Alpha_Capital_Rafael_Steinhauser_Alec_Oxenford.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443431/Alpha_logoTag_RGB__1_Logo.jpg

FONTE Alpha Capital

Related Links

http://www.alpha-capital.io



SOURCE Alpha Capital