Spaceti obtient un nouveau financement pour accélérer sa croissance en Europe et aux États-Unis et s'étendre au Moyen-Orient

Les solutions de Spaceti, distribuées via le réseau de ses partenaires dans plus de 20 pays, créent des environnements hybrides, flexibles et durables. La plateforme de Spaceti accompagne des grandes entreprises telles que Vodafone, Deloitte, Steelcase, ainsi que des gestionnaires d'actifs comme CBRE, British Land, et PFA, pour une surface dépassant 3 millions de mètres carrés.

Khaled Zaidan, associé directeur chez Watheeq Proptech Venture en Arabie saoudite, a déclaré : « Il y a eu une croissance rapide de l'adoption des technologies numériques dans le secteur immobilier, mais celui-ci exige des connaissances approfondies. Spaceti est au cœur de cette accélération, améliorant la durabilité, le bien-être et la réduction des coûts. Compte tenu de cela, nous sommes fiers que notre première opportunité d'investissement en Europe repose sur Spaceti. Nous cherchons à aider l'entreprise à étendre ses solutions à la région MENA. »

Matej Říha, président du conseil d'administration de Venture to Future Fund, une initiative conjointe de la Banque européenne d'investissement, du ministère des Finances de la République Slovaque et de Slovak Investment Holding, a déclaré : « Alors que la demande d'espaces de travail sûrs et intelligents dans le monde post-COVID-19 augmente rapidement, Venture to Future Fund voit un énorme potentiel dans le secteur PropTech (technologies au service de l'immobilier), et Spaceti possède ce que nous recherchions pour apporter ces solutions à un plus grand nombre de clients à l'échelle mondiale et en Slovaquie. »

Cette levée de fonds servira à améliorer l'offre de produits de Spaceti et à la rendre plus accessible aux petites et moyennes entreprises. En outre, l'entreprise prévoit de développer ses équipes d'ingénierie en Tchéquie et en Slovaquie et d'ouvrir un siège régional en Arabie saoudite et aux États-Unis pour renforcer le personnel de soutien aux partenaires et clients.

À propos de Spaceti :

Fondée en 2016, Spaceti Holding B.V. aide les locataires et les propriétaires d'immeubles à accroître la valeur des immeubles grâce à une application de travail hybride (réservation de bureaux, de salles de réunion, de places de stationnement, de casiers) et à l'analyse en milieu de travail des données d'utilisation de l'Internet des Objets (taux d'occupation, température, humidité, CO 2… ).

Investisseurs actuels : Reflex Capital, Lighthouse Ventures, Fast Forward, Kamil Vacek

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820809/Spaceti_Holding_B_V.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1820808/Spaceti_Holding_B_V_Logo.jpg





