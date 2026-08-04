SpaceX patrocina una jornada de juegos gratuita para la comunidad en el Children's Museum of Brownsville

El evento acercará a las familias locales a la exploración espacial, a la exposición Boca Chica to Mars del museo y les permitirá disfrutar de un último día de diversión veraniega antes de que empiecen las clases

BROWNSVILLE, Texas, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Children's Museum of Brownsville dará la bienvenida a las familias al evento Blast Off Before School Starts: SpaceX Community Play Day (Despega antes de que empiecen las clases: día de juegos comunitarios de SpaceX), el sábado 8 de agosto, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Exposición Boca Chica to Mars Evento SpaceX Blast Off Before School Starts

Gracias al generoso apoyo de SpaceX, la entrada al museo será gratuita para las familias durante todo el día. Representantes de SpaceX también tienen previsto sumarse a la celebración, que incluirá acceso a las exposiciones interactivas del museo, puestos de comida, actividades familiares y oportunidades para conocer mejor la exploración espacial y la innovación que se está llevando a cabo en la zona de Brownsville.

Uno de los elementos centrales del evento será la exposición del museo Boca Chica to Mars (De Boca Chica a Marte), que acerca a los niños al mundo de los cohetes, los viajes espaciales, los descubrimientos científicos y la relación entre los avances en Boca Chica y el futuro de la exploración espacial tripulada.

La jornada lúdica comunitaria está pensada para ofrecer a los niños y a sus familias la oportunidad de descubrir juntos el museo, al tiempo que celebran el último día del verano antes del inicio del nuevo curso escolar.

"Estamos enormemente agradecidos a SpaceX por invertir en los niños y las familias de nuestra comunidad", afirmó Felipe Peña III, director ejecutivo del Children's Museum of Brownsville. "Este evento ofrece a las familias la oportunidad de disfrutar del museo de forma gratuita".

El apoyo de SpaceX contribuirá a ampliar el acceso al museo y ofrecerá a las familias la oportunidad de relacionar la innovación local con las posibilidades que ofrece la exploración espacial.

Entre las actividades y experiencias previstas para el día se incluyen:

Entrada gratuita al museo gracias a SpaceX

Acceso a las exposiciones interactivas del museo

Visita a la exposición Boca Chica to Mars

Puestos de comida en el recinto

Actividades y entretenimiento para toda la familia

Oportunidades para que los niños exploren la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la creatividad y el espacio

La entrada está reservada a las familias, y los adultos deben ir acompañados de un niño. El aforo del museo es limitado, y las entradas se asignarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. La entrada gratuita al museo no incluye la compra de comida ni de productos en los puestos.

El Children's Museum of Brownsville expresa su más sincero agradecimiento a SpaceX por apoyar la misión del museo de fomentar el aprendizaje a través del juego y por brindar a las familias la oportunidad de explorar, aprender y pasar tiempo juntos antes de la vuelta al colegio.

DETALLES DEL EVENTO

Evento: Blast Off Before School Starts: SpaceX Community Play Day Fecha: Sábado 8 de agosto Hora: 10:00 a. m. – 5:00 p. m. Ubicación: Children's Museum of Brownsville Admisión: Gratis, por cortesía de SpaceX Página web: cmbkids.org

Acerca del Children's Museum of Brownsville

El Children's Museum of Brownsville ofrece a los niños y a sus familias experiencias educativas interactivas centradas en el aprendizaje a través del juego. A través de exposiciones, programas, campamentos, eventos especiales y colaboraciones con la comunidad, el museo fomenta la creatividad, la curiosidad, la exploración y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Contacto para la prensa

Felipe Peña III

Director ejecutivo

Children's Museum of Brownsville

cmbkids.org

[email protected]

FUENTE Children's Museum of Brownsville