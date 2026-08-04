SpaceX patrocina una jornada de juegos gratuita para la comunidad en el Children's Museum of Brownsville
News provided byChildren's Museum of Brownsville
Aug 04, 2026, 13:29 ET
El evento acercará a las familias locales a la exploración espacial, a la exposición Boca Chica to Mars del museo y les permitirá disfrutar de un último día de diversión veraniega antes de que empiecen las clases
BROWNSVILLE, Texas, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Children's Museum of Brownsville dará la bienvenida a las familias al evento Blast Off Before School Starts: SpaceX Community Play Day (Despega antes de que empiecen las clases: día de juegos comunitarios de SpaceX), el sábado 8 de agosto, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Gracias al generoso apoyo de SpaceX, la entrada al museo será gratuita para las familias durante todo el día. Representantes de SpaceX también tienen previsto sumarse a la celebración, que incluirá acceso a las exposiciones interactivas del museo, puestos de comida, actividades familiares y oportunidades para conocer mejor la exploración espacial y la innovación que se está llevando a cabo en la zona de Brownsville.
Uno de los elementos centrales del evento será la exposición del museo Boca Chica to Mars (De Boca Chica a Marte), que acerca a los niños al mundo de los cohetes, los viajes espaciales, los descubrimientos científicos y la relación entre los avances en Boca Chica y el futuro de la exploración espacial tripulada.
La jornada lúdica comunitaria está pensada para ofrecer a los niños y a sus familias la oportunidad de descubrir juntos el museo, al tiempo que celebran el último día del verano antes del inicio del nuevo curso escolar.
"Estamos enormemente agradecidos a SpaceX por invertir en los niños y las familias de nuestra comunidad", afirmó Felipe Peña III, director ejecutivo del Children's Museum of Brownsville. "Este evento ofrece a las familias la oportunidad de disfrutar del museo de forma gratuita".
El apoyo de SpaceX contribuirá a ampliar el acceso al museo y ofrecerá a las familias la oportunidad de relacionar la innovación local con las posibilidades que ofrece la exploración espacial.
Entre las actividades y experiencias previstas para el día se incluyen:
- Entrada gratuita al museo gracias a SpaceX
- Acceso a las exposiciones interactivas del museo
- Visita a la exposición Boca Chica to Mars
- Puestos de comida en el recinto
- Actividades y entretenimiento para toda la familia
- Oportunidades para que los niños exploren la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la creatividad y el espacio
La entrada está reservada a las familias, y los adultos deben ir acompañados de un niño. El aforo del museo es limitado, y las entradas se asignarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. La entrada gratuita al museo no incluye la compra de comida ni de productos en los puestos.
El Children's Museum of Brownsville expresa su más sincero agradecimiento a SpaceX por apoyar la misión del museo de fomentar el aprendizaje a través del juego y por brindar a las familias la oportunidad de explorar, aprender y pasar tiempo juntos antes de la vuelta al colegio.
DETALLES DEL EVENTO
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Evento:
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Blast Off Before School Starts: SpaceX Community Play Day
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Fecha:
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Sábado 8 de agosto
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Hora:
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10:00 a. m. – 5:00 p. m.
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Ubicación:
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Children's Museum of Brownsville
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Admisión:
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Gratis, por cortesía de SpaceX
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Página web:
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cmbkids.org
Acerca del Children's Museum of Brownsville
El Children's Museum of Brownsville ofrece a los niños y a sus familias experiencias educativas interactivas centradas en el aprendizaje a través del juego. A través de exposiciones, programas, campamentos, eventos especiales y colaboraciones con la comunidad, el museo fomenta la creatividad, la curiosidad, la exploración y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Contacto para la prensa
Felipe Peña III
Director ejecutivo
Children's Museum of Brownsville
cmbkids.org
[email protected]
FUENTE Children's Museum of Brownsville
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