Children's Museum of Brownsville y Whataburger presentan "Whataburger Bash! Foam Party Extravaganza" (¡Whataburger Bash! Gran fiesta de la espuma) que tendrá lugar el 11 de julio

El evento contará con un amplio programa de actividades para toda la familia, que incluirá una fiesta de espuma, un laboratorio de slime, una barra de flores, música y comidas para niños (Whatameals), disponibles hasta agotar existencias. La entrada general al museo es de $14 por persona.

Una entrada especial para la fiesta de la espuma con un costo de $6 estará disponible de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. para los invitados que deseen participar en la parte de la fiesta de la espuma del evento. Se recomienda a las familias que participen en la fiesta de la espuma a que traigan una muda de ropa de recambio.

Además, los clientes podrán disfrutar de la música de DJ Raul, pintura facial, obsequios con temas de Whataburger, oportunidades para tomar fotos y la aparición de la mascota de Whataburger. Los Whatameals para niños estarán disponibles para los peques de 12 años o menos hasta agotar existencias.

"El Kids Whatameal fue creado para convertir la hora de comer en un momento de juego, con empaques interactivos, juguetes sorpresa y detalles divertidos diseñados especialmente para niños", afirmó Thays Fernández, gerente de Marketing de Whataburger. "La colaboración con el Children's Museum of Brownsville nos brinda una forma significativa de dar vida a ese mismo espíritu lúdico mediante actividades prácticas, Kids Whatameals y una divertida experiencia de verano para las familias locales". Whataburger anunció su renovado Kids Whatameal a principios de este año, y destacó nuevos empaques interactivos, juguetes coleccionables y sorpresas pensadas para los niños.

"Nos complace colaborar con Whataburger para brindarles a las familias una experiencia de verano divertida, creativa y memorable en el Children's Museum of Brownsville", declaró Felipe Peña III, director ejecutivo del Children's Museum of Brownsville. "Los eventos de este tipo les dan a los niños la oportunidad de jugar, explorar y crear recuerdos duraderos con sus familias en un ambiente acogedor".

El evento forma parte de la misión continua del Children's Museum of Brownsville de presentarles a los niños el mundo del aprendizaje mediante exhibiciones creativas e interactivas de participación directa, talleres y eventos especiales en un entorno seguro, acogedor e interactivo.

Detalles del evento

Evento: Whataburger Bash! Foam Party Extravaganza (Gran fiesta de la espuma)

Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026

Hora: de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Foam Party (Fiesta de la espuma): de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Ubicación: Children's Museum of Brownsville

Admisión: $14 por persona

Entrada a la fiesta de la espuma: $6 por persona

Sitio web: cmbkids.org

Acerca del Children's Museum of Brownsville

El Children's Museum of Brownsville se dedica a presentarles a los niños el mundo del aprendizaje mediante exhibiciones creativas e interactivas de participación directa, talleres y eventos especiales en un entorno seguro, acogedor e interactivo. Al atender a miles de niños y familias cada año, CMB ofrece experiencias de educación informal que promueven la creatividad, la curiosidad y el descubrimiento.

Contacto para los medios:

Zachary Chelf

Children's Museum of Brownsville

cmbkids.org

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004001/Whataburger_Bash__Foam_Party_Extravaganza__1.jpg

FUENTE Children's Museum of Brownsville