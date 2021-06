Spark Aligners récidive avec une innovation leader sur le marché et une nouvelle approbation de la FDA pour donner aux médecins un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité

« Avec plus de 75 pour cent des cas d'orthodontie déclarés chaque année, concernant des enfants et des adolescents, nous sommes ravis de pouvoir maintenant permettre aux médecins d'offrir les mêmes avantages innovants du traitement Spark à des patients plus jeunes », a déclaré Eric Conley, président de Spark Clear Aligners et Digital Orthodontics. « Nous sommes également convaincus que les avancées de cette nouvelle version vont permettre de renforcer la position de Spark en tant que gouttière de choix pour les orthodontistes qui cherchent à obtenir d'excellents résultats cliniques et à offrir un excellent confort et une transparence hors pair à leurs patients. »

Les principales caractéristiques de la version 11 permettent d'améliorer les résultats cliniques, de planifier les traitements de manière plus prévisible et plus efficace et d'accroître le confort des patients

Les attaches anatomiques biseautées s'adaptent à la surface de chaque dent afin de fournir une surface d'attache active plus uniforme et de minimiser les bords tranchants pour le confort du patient*.



« Cela renforce l'attrait du produit pour le patient. Vous disposez déjà du plastique le plus performant, le plus transparent, le plus résistant aux taches et de bords les plus confortables du marché. Aujourd'hui, Ormco a amélioré le confort de l'attache ; vous disposez d'un ensemble complet », a déclaré le Dr Bill Dischinger **.





« Les cas d'occlusion profonde sont réputés pour leur difficulté. Les rampes d'occlusion parallèles offrent un mouvement intrusif plus prévisible car elles dirigent la force le long de l'axe de la dent et créent moins de points de basculement et de friction indésirables au niveau de la gouttière, ce qui permet une intrusion plus efficace et prévisible », a déclaré le Dr Trevor Nichols **.





« Il s'agit d'une étape importante dans la création d'une approche en matière de gouttière de phase I/phase II relative aux cas. Non seulement le logiciel Approver permettra aux médecins de mieux traiter les cas précoces, mais les guides d'éruption aideront à contrôler l'éruption de la dentition permanente », a déclaré le Dr Trevor Nichols **.





« Grâce à la possibilité d'imprimer les gouttières de démarrage, les médecins peuvent accélérer la prise en charge des cas, augmenter leur nombre et leur rentabilité. La gouttière de dernière étape permet au médecin et au patient d'avoir des modèles définitifs à utiliser pour la rétention pendant les années à venir », a déclaré le Dr Trevor Nichols . Le Dr Nicole Scheffler ** a ajouté : « Cela change vraiment la donne pour les patients, les médecins et les coordinateurs de traitement. »

Améliorations du logiciel Spark Approver

La version 11 de Spark comprend les améliorations suivantes du logiciel Approver :

Poursuite de l'évolution de l'intégration du CBCT en fonction de l'avis des médecins. Spark Approver présente désormais plusieurs nouvelles améliorations pour une intégration plus transparente et efficace des données CBCT pour les gouttières Spark. Les outils de diagnostic supplémentaires comprennent un plan de coupe 2D offrant de nombreuses vues, de nouvelles options d'identification des dents, ainsi que des performances CBCT et un rendu visuel améliorés.

Spark Approver présente désormais plusieurs nouvelles améliorations pour une intégration plus transparente et efficace des données CBCT pour les gouttières Spark. Les outils de diagnostic supplémentaires comprennent un plan de coupe 2D offrant de nombreuses vues, de nouvelles options d'identification des dents, ainsi que des performances CBCT et un rendu visuel améliorés. Un tableau amélioré de mouvement de la dent comprend désormais les valeurs de mouvement de la couronne et de la racine, ainsi que l'ajout de mouvements d'inclinaison et de torsion pour les mouvements intermédiaires et difficiles.

comprend désormais les valeurs de mouvement de la couronne et de la racine, ainsi que l'ajout de mouvements d'inclinaison et de torsion pour les mouvements intermédiaires et difficiles. Les améliorations de l'interface utilisateur basées sur les commentaires des médecins comprennent un nouveau préréglage pour le surjet, une nouvelle fonction d'encrage/désencrage des plaques, des options de menu reconceptualisées et plus faciles à utiliser, et des boîtes de dialogue simplifiées.

Améliorations pour une gestion plus simple des cas

Les nouvelles améliorations du conditionnement nécessitent moins de stockage en incluant davantage de gouttières par boîte et réduisent les déchets de conditionnement. La mise en place de sachets connectés pour gouttières et d'inserts d'emballage de Spark Aligners permettra de garantir que les sachets pour gouttières restent en place.

nécessitent moins de stockage en incluant davantage de gouttières par boîte et réduisent les déchets de conditionnement. La mise en place de sachets connectés pour gouttières et d'inserts d'emballage de Spark Aligners permettra de garantir que les sachets pour gouttières restent en place. Un flux de travail plus efficace grâce aux comptes du personnel permet aux membres de l'équipe orthodontique d'enregistrer et de gérer les patients Spark Aligner via le portail Spark et le logiciel Approver. La prise en charge de plusieurs adresses de facturation pour les cabinets qui ont plusieurs bureaux sera disponible en août 2021.

Pour plus d'informations sur le produit Spark Aligner et les améliorations apportées au logiciel, veuillez consulter ormco.com/Spark.

À propos du système Spark ™ Clear Aligner

Les gouttières Spark™ sont fabriquées par Ormco™, un leader mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d'expertise en orthodontie, en R&D et en matière de normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de créer plus de 20 millions de sourires dans plus de 130 pays. Spark Aligners offre les dernières avancées en matière de gouttières transparentes et une meilleure expérience pour le patient. L'application Spark Approver 3D et la technologie avancée des gouttières transparentes avec le matériau TruGEN™ sont conçues pour répondre aux besoins des orthodontistes, offrant un mouvement dentaire plus efficace et plus performant, par rapport à la principale marque de gouttières. Les gouttières Spark sont conçues pour donner aux orthodontistes plus de contrôle et de flexibilité afin qu'ils puissent obtenir plus facilement de beaux et rayonnants sourires.

Reconnues par les orthodontistes du monde entier, les gouttières Spark sont plus claires, plus confortables et se tachent moins que la principale marque de gouttières. Les patients apprécient les gouttières Spark : 100 pour cent des patients interrogés recommanderaient les gouttières Spark à un ami.** Pour plus d'informations sur les gouttières Spark, consultez le site www.sparkaligners.com.

*Données internes d'Ormco™ ** Le Dr Bill Dischinger, le Dr Trevor Nichols et le Dr Nicole Scheffler sont des consultants rémunérés par Ormco. Les opinions exprimées sont celles des docteurs Dischinger, Nichols et Scheffler. Ormco est un fabricant de dispositifs médicaux et ne délivre pas d'avis médicaux. Les cliniciens doivent se servir de leur propre jugement professionnel pour traiter leurs patients.

