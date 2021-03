Spartan Drilling Services bifalder tildelingen af 49 millioner amerikanske dollars til sikre vandforsyninger i Mozambique

Temaet for FNs Verdens Vanddag 2021 er: 'Vand er værdifuldt'. Formålet er at få folk til at overveje, at "vands værdi bestemmes af meget mere end prisen". Verdens Vanddag fokuserer på FNs sjette Verdensmål for bæredygtig udvikling for at sikre rent drikkevand, sanitet og hygiejne til alle i 2030 og dermed redde liv.

I Mozambique sagde grundlæggeren af Spartan Drilling Services (SDS), Wayne Landsberg: "SDS har i samarbejde med sin vigtigste kunde repareret og genoprettet 100 borehuller ud af de 200, der stadig er blokeret." Han tilføjer: 'Vi er ofte de første nødhjælpsfolk på stedet. Vores hurtige indsats bidrager til at genoprette lokalsamfundene og normalisere situationen. SDS forstår realiteterne, hvad angår menneskers samhørighed, tanker og følelser om vandforsyninger og vigtigheden af minedriftsundersøgelser I Afrika." https://www.youtube.com/channel/UCd28a6wehRLjZALw0HEEXXw

Ifølge vores casestudie om Mozambique har de 3 cykloner ødelagt 136.755 hektarer med afgrøder, ødelagt 9 skoler og skadet 17 eller flere andre skoler og 11 sygehuse. 1.069 huse er ødelagt, 3.343 huse er delvist ødelagt og 1.500 huse er oversvømmet. (Kilde: INGD). Omfanget af ødelæggelser forårsaget af klimaforandringerne blev opfanget på satellitbilleder og vist på nyhedskanaler i hele verden.

Cyklonerne påvirkede vandspejlet, blokerede og forurenede over 700 borehuller, som leverer den eneste rene vandforsyning. Størstedelen af borehullerne blev ubrugelige. I januar 2021 opholdt over 15.000 personer i det centrale Mozambique sig i indkvarteringscentre, efter at deres hjem var blevet ødelagt af Cyklonen Eloise.

SDS var blandt de nødhjælpsorganisationer, der trodsede det svære terræn, hvor veje og marker blev til muddersumpe og gjorde landsbyernes indbyggere hjemløse og desperate. SDS begyndte det hårde arbejde med at reparere og genoprette borehullerne, primært i Tete-provinsen, hvor de fandt boliger, der var omgivet af hvirvlende, udrikkeligt vand. Fordi mennesker ikke kan overleve uden vand i mere end 3 dage, genoprettede SDS forsyningen af drikkevand med det samme.

SDS optimerer mobiliseringen af hele sin arbejdsstyrke for at hjælpe med genoprettelsen af borehullerne og vandforsyningen til hærgede lokalsamfund. Formålet er hurtigt at genoprette forsyningen af rent vand og sikre lokalsamfundenes indkomstmuligheder og livsgrundlag.

Som regel leverer SDS både vand og udforskende serviceydelser i forbindelse med boringer, både i uudforskede områder og i områder med eksisterende minedrift, for yderligere at styrke regionen med en række teknikker, i form af stenboring, luftkerneboring, diamantkerneboring, og omvendt cirkulationsboring, herunder kvalitetskontrol ved hjælp af omvendt cirkulationsboring.

SDS vil fortsat sende specialiserede hold ud for at genoprette borehuller i hele 2021, udvise mod og selvdisciplin, og arbejde i udfordrende miljøer for at optimere potentialet i Mozambique og i Afrika.

Om Spartan Drilling Services

Spartan Drilling Services (SDS), som blev etableret i 2016, har humanitære og miljøvenlige værdier kombineret med evnen til at navigere i usikkert terræn og bidrage med nøglefærdige boringsløsninger til internationale donorer og kunder i Mozambique, som har brug for drikkevand og/eller boringsserviceydelser relateret til mineralundersøgelser. De to SHE-godkendte serviceydelser (Safety, Health, Environment - sikkerhed, sundhed, miljø) er forbundet, fordi minesektoren i høj grad bidrager til vandforsyning, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse. SDS er nu også registreret i Storbritannien. https://www.youtube.com/channel/UCd28a6wehRLjZALw0HEEXXw

