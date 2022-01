Spaulding Ridge se rozšiřuje o společnost Silvr Lining Group a dále na celém světě rozšiřuje tým nabízející řešení pro prodej

CHICAGO, 14. ledna 2022 /PRNewswire/ – Společnost Spaulding Ridge, která poskytuje poradenství ohledně cloudových řešení a jejich následnou implementaci, dnes oznámila, že její kapacity v oblasti řešení pro prodej posílí společnost Silvr Lining Group se sídlem v Londýně.

Jakožto přední britská společnost specializovaná na multicloudová řešení má Lining Group rozsáhlé zkušenosti s realizací rozsáhlých integrovaných řešení pro přední organizace. Společnost nabízí řadu prodejních řešení, například Service Cloud, CPQ, Sales Cloud, Analytics Cloud, Marketing Cloud, Financial Services a Einstein.

„Vstup společnosti Silvr Lining Group do naší nabídky pro prodej rozšiřuje naše rostoucí kapacity o další technické aspekty," říká o transakci Jay Laabs, generální ředitel společnosti Spaulding Ridge. „Společnost Silvr Lining Group, stejně jako my, úzce spolupracuje s klienty, aby dosáhla optimálních výsledků a je tak cenným doplňkem našeho stávajícího evropského týmu nabízejícího řešení pro prodej."

„Opravdu se těšíme na to, co společnými silami můžeme na evropském trhu dokázat. Již při prvním setkání bylo zřejmé, že společnost Spaulding Ridge, stejně jako my, klade maximální důraz na úspěch klientů," říká Danny Ayres, generální ředitel společnosti Silvr Lining Group. „Těšíme se na svou budoucnost ve společnosti Spaulding Ridge."

O společnosti Silvr Lining Group

Společnost Silvr Lining Group se sídlem v Londýně je soukromá poradenská společnost v oblasti prodejních řešení. Zaměstnává přední konzultanty a obchodní analytiky, kteří mají technické zkušenosti s rozsáhlými integrovanými řešeními pro organizace ve Velké Británii.

O společnosti Spaulding Ridge

Společnost Spaulding Ridge je poskytovatelem oceňovaných cloudových řešení a poradenských služeb a pomáhá předním společnostem zavádět řešení Best-in-Cloud™ v celosvětovém měřítku. Takto umožňuje organizacím urychlit provozní efektivitu, řídit digitální transformaci a zvýšit konkurenční výhodu.

Společnost Spaulding Ridge spolupracuje s digitálně zdatnými společnostmi, které jí jsou nápomocny v těchto oblastech:

Řízení financí: Zvýšení tržeb, hrubých marží a zisků díky hlubšímu vhledu do problematiky. Propojení finančního plánování se strategií a automatizace procesů finanční uzávěrky.

Zvýšení tržeb, hrubých marží a zisků díky hlubšímu vhledu do problematiky. Propojení finančního plánování se strategií a automatizace procesů finanční uzávěrky. Růst produktivity prostřednictvím prodejů: Důslednější a efektivnější řízení kvót a teritorií, automatizace uzavírání smluv se zákazníky a úvodních procesů po jejich získání.

Důslednější a efektivnější řízení kvót a teritorií, automatizace uzavírání smluv se zákazníky a úvodních procesů po jejich získání. Provozní efektivita: Větší agilita dodavatelského řetězce, automatizace strategického zásobování a nákupu, vynikající služby zákazníkům.

