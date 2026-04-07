Spécialisée en Marketing RH, la société Bonanza rejoint le groupe Makila AI

PARIS et MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Makila AI (makila.ai), éditeur spécialisé dans l'analyse prédictive et le pilotage de la performance organisationnelle, annonce l'acquisition de Bonanza (bonanza.co), acteur reconnu du marketing RH incluant le recrutement et la marque employeur, présent en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Danemark, en Suisse, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne et aux États-Unis.

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Cette acquisition permet à Makila AI de se positionner sur un segment à forte valeur ajoutée, en intégrant des capacités couvrant l'attractivité des talents, l'automatisation du recrutement digital et la marque employeur, tout en renforçant son développement à l'international.

« Fondée à Montréal et présente en Europe comme en Amérique du Nord, Makila AI accélère sa trajectoire de croissance internationale avec l'acquisition stratégique de Bonanza, portée par l'accompagnement de Crédit Mutuel Equity et des valeurs humaines partagées entre ses dirigeants français et canadiens », déclare Alain Latry, fondateur de Makila AI.

Marketing RH et performance organisationnelle : deux leviers indissociables de création de valeur

Makila AI et Bonanza structurent une approche intégrée permettant aux organisations de faire du recrutement et de la marque employeur, des axes de performance organisationnelle pilotés par la donnée et l'intelligence artificielle.

« L'intégration de Bonanza permet de connecter les stratégies de marketing RH à des indicateurs opérationnels et financiers concrets, en faisant de l'attractivité des talents un levier mesurable de performance grâce à la plateforme d'analyse prédictive et de simulation de Makila AI », précise Layla Nasr, CEO de Makila AI.

Cette alliance s'articule autour de leviers stratégiques clés :

Une plateforme augmentée par l'IA grâce à l'intégration des capacités de Makila AI, en analyse prédictive et en simulation, permettant aux clients d'anticiper leurs besoins et d'optimiser leurs décisions RH et financières.

Une offre conçue pour répondre aux exigences de conformité et de souveraineté des données, facilitant l'adoption par les grands comptes et les organisations publiques.

Un écosystème de partenaires réunissant éditeurs, cabinets de conseil, intégrateurs et acteurs RH & Finance, permettant d'enrichir l'offre, d'accélérer le déploiement des solutions chez les clients et de soutenir la mise à l'échelle internationale.

« Rejoindre Makila AI constitue une évolution naturelle pour Bonanza. Nous partageons la conviction que l'IA transforme en profondeur la manière dont les organisations attirent les talents et structurent leurs stratégies de gestion des effectifs. Ensemble, nous soutenons nos clients pour améliorer durablement l'efficacité de leurs dispositifs RH et leur performance organisationnelle grâce à des stratégies talents et marketing RH augmentées par l'IA, tout en accélérant notre déploiement international », déclare Mathieu Marziou, co-fondateur de Bonanza.

Un marché en forte évolution, stimulé par la donnée et l'intelligence artificielle

Le marché des solutions RH et de gestion des talents connaît une mutation accélérée, portée par l'intégration croissante de l'intelligence artificielle au cœur des processus décisionnels. Les organisations recherchent désormais des solutions intégrées, mesurables et évolutives capables de relier attractivité employeur, pilotage des effectifs et performance économique.

« L'union de la technologie de Bonanza avec l'IA prédictive de Makila AI répond à un vrai besoin marché : Transformer en profondeur la manière dont les organisations attirent les talents et structurent leurs stratégies de workforce grâce à l'IA », ajoute Franck Magnan, co-fondateur de Bonanza.

L'alliance Makila AI – Bonanza propose une plateforme intégrée, permettant aux organisations de gérer et d'exploiter leurs données dans un cadre maîtrisé, conforme aux exigences réglementaires et respectueux des impératifs de souveraineté, tout en générant des résultats opérationnels mesurables.

À propos de Bonanza

Fondée en 2016 à Paris par Franck Magnan et Mathieu Marziou, Bonanza est un éditeur de logiciel spécialisé dans le Marketing RH et la gestion de la marque employeur. Sa solution permet d'automatiser, piloter et optimiser les campagnes d'attraction et de préqualification des candidats grâce à l'intelligence artificielle. Bonanza accompagne plus de 80 clients actifs, parmi des grands groupes, ETI et acteurs du secteur public, parmi lesquels Le Groupe Covéa, L'Oréal, Le Groupe RATP, Le Groupe Eiffage, Coopérative U, SMCP, Le Groupe A2micile, ou encore Transgourmet.

Plus d'informations : www.bonanza.co

À propos de Makila AI

Fondée à Montréal par Alain Latry et présente à Paris depuis 2018, Makila AI est un éditeur de solutions de gestion des données et d'intelligence artificielle. Makila AI offre des capacités avancées d'analyse prédictive, de simulation de scénarios et d'aide à la décision, notamment pour la planification des effectifs, le pilotage de la masse salariale et l'optimisation de la performance financière. La plateforme intègre également un volet des fonctionnalités de constitution de dossiers d'audit de données, de conservation et de mise en qualité des données.

Plus d'informations : www.makila.ai

RELATIONS AVEC LA PRESSE

France

Mathieu Marziou

Directeur Commercial et Marketing- Bonanza

[email protected]

Canada

Salma Lamrini

Responsable Relations Presse – Makila AI

[email protected]

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