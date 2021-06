Specjalny program „Cytaty Xi Jinpinga z literatury klasycznej" wyemitowany na platformach medialnych CMG

Aby zobaczyć multimedialną informację prasową, proszę kliknąć: https://www.multivu.com/players/uk/8913051-special-program-xi-jinping-classical-literary-quotes-aired-cmg/

Specjalny program wyprodukowany przez CGTN wybrał słynne powiedzenia i historyczne opowieści ze starożytnej chińskiej literatury klasycznej cytowane przez przewodniczącego Xi Jinpinga w jego przemówieniach, artykułach i rozmowach. Program zwraca uwagę na prezentowaną przez Xi Jinpinga znajomość bogatej tradycyjnej chińskiej kultury i czerpanej z niej mądrości rządzenia.

Pierwszy sezon składa się z dziewięciu odcinków, które poruszają takie tematy jak ekologiczny rozwój, ochrona środowiska, innowacje, otwarcie, walka z COVID-19, walka z korupcją i ograniczanie ubóstwa poprzez edukację.

Do programu zaproszono następujących gości, aby podzielili się swoimi poglądami w rozmowie: Laurence Brahm, ekonomista polityczny, Stephen McClure, konsultant ds. nauk informacyjnych Wuhan University, dr Jason Blake Cohen, profesor honorowy China University of Mining and Technology oraz profesor Sun Yat-Sen University, Lee Barrett, influencer mediów społecznościowych, Alessandro Teixeira, profesor w dziedzinie polityki publicznej Tsinghua University, Steven White, profesor nadzwyczajny Tsinghua University, Kirk Apesland, influencer mediów społecznościowych oraz Einar Tangen, komentator wydarzeń bieżących.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/1533248/video1.mp4

