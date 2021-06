Une émission spéciale consacrée aux « citations littéraires classiques de Xi Jinping » diffusée sur les plateformes médiatiques de CMG

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur :

Produite par la CGTN, l'émission spéciale présente une sélection de célèbres dictons et récits historiques issus d'anciens classiques de la littérature chinoise que le président Xi Jinping a cités dans ses discours, ses articles et ses entretiens. Ces citations témoignent non seulement de sa profonde compréhension de la culture chinoise traditionnelle, mais aussi des connaissances qu'elle renferme en matière de gouvernance.

La première saison compte neuf épisodes portant sur des sujets comme le développement vert, la conservation de l'environnement, l'innovation, l'ouverture, la lutte contre la COVID-19, la lutte contre la corruption et la réduction de la pauvreté par l'éducation.

Les personnalités suivantes ont été invitées à partager leur point de vue par des dialogues organisés dans le cadre du programme : Laurence Brahm, économiste politique; Stephen McClure, consultant en sciences de l'information de l'Université de Wuhan; Jason Blake Cohen, professeur distingué à l'Université chinoise des mines et de la technologie professeur à l'Université Sun Yat-Sen; Lee Barrett, influenceur des médias sociaux; Alessandro Teixeira, professeur de politique publique à l'Université Tsinghua; Steven White, professeur agrégé à l'Université Tsinghua; Kirk Apesland, influenceur des médias sociaux; et Einar Tangen, commentateur de l'actualité.

SOURCE CCTV+