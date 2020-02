Speck annonce de nouvelles coques Presidio Perfect-Clear pour Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ et Samsung Galaxy S20 Ultra

La coque Presidio Perfect-Clear est conçue pour laisser transparaître la beauté de votre téléphone portable, sans compromettre la qualité de la transparence. Cette gamme offre désormais aux utilisateurs de coques transparentes un large éventail de styles et de fonctions différents. Le nouveau revêtement entièrement transparent garantit que votre appareil ne se décolorera pas et ne jaunira pas jusqu'à la fin de sa durée de vie.

La coque Presidio Perfect-Clear avec fonction Grip offre le meilleur des deux mondes : une coque transparente pour laisser transparaître la beauté de l'appareil, mais avec des imprimés en relief pour faciliter la prise en main de la coque et éviter qu'elle ne tombe de votre main. Le profil antidérapant breveté de Speck au dos de la coque offre désormais une préhension supplémentaire pour l'envoi de messages et la prise de photos. Perfect-Clear avec Impact Geometry comprend un caoutchouc absorbant les chocs sur la circonférence du boîtier pour protéger l'appareil des impacts exceptionnellement durs.

Toutes les coques Presidio de Speck pour la nouvelle série Samsung Galaxy S20 sont conçues pour résister à une chute de quatre mètres de hauteur au maximum, sans pour autant alourdir l'appareil. Chaque coque est dotée d'un bord surélevé pour protéger l'écran de l'appareil contre les rayures et les bris, ainsi que d'une protection antimicrobienne Microban® pour empêcher la croissance de bactéries, ce qui permet de garder l'appareil propre et frais plus longtemps.

La gamme Speck pour Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra comprend les produits suivants :

Presidio Perfect-Clear (29,95 € - 34,95 €) – Un nouveau revêtement innovant garantissant une protection contre le jaunissement et la décoloration.

Presidio Perfect-Clear avec Impact Geometry (29,95 € - 34,95 €) – Une structure transparente offrant une protection inégalée contre les chocs.

Presidio Perfect-Clear avec Grip (29,95 € - 34,95 €) – Combine style et fonctionnalité avec un profil antidéparant pour une prise en main facile.

Presidio Pro (29,95 € - 34,95 €) – Une fine coque de protection avec une finition douce au toucher pour un meilleur look.

Presidio Grip (29,95 € - 34,95 €) – Des bords en caoutchouc surélevés pour une prise en main plus sûre afin de mieux jouer, envoyer des messages et prendre des photos.

Les coques Speck pour Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont vendues à partir de 29,95 € sur https://www.speckproducts.eu.

À propos de Speck

Speck crée des coques et accessoires de protection reconnus pour leur qualité, conçus pour faciliter la vie des consommateurs et résister aux chocs. Depuis 2001, l'entreprise crée des accessoires uniques pour les smartphones, tablettes et ordinateurs portables les plus vendus au monde. Les produits Speck allient un design sophistiqué à une protection efficace contre les chutes, dans un équilibre qui les démarque sensiblement de la concurrence. Originaire de la Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis, au cœur des innovations en matière de design et de technologie, Speck imagine des produits d'une rare technicité. Au plus près du détail pour atteindre l'excellence, Speck va au-delà d'une qualité de protection pour proposer un design élégant et épuré, et de nouvelles fonctionnalités. Un portable bien protégé avec Speck est un portable tout-terrain, capable d'accompagner toutes les activités pour satisfaire toutes les envies. Découvrez-nous sur speckproducts.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089685/Press_EU_Family_Family_CA.jpg





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpg

https://www.speckproducts.eu



