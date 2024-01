SPECTAIRE ANNONCE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ACHAT À TERME AVEC METEORA FUNDS

Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Spectaire et sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des changements de circonstances, ainsi qu'à leurs effets potentiels, et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Rien ne garantit que les développements futurs seront ceux qui ont été anticipés. Les déclarations prospectives reflètent des attentes et des hypothèses importantes, y compris, mais sans s'y limiter, des attentes et des hypothèses. Ces attentes et hypothèses sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences concernant des événements futurs et, en tant que telles, sont susceptibles d'être modifiées. Les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes ou d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits et identifiés dans les documents publics déposés par Spectaire auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que les éléments suivants : la capacité de Spectaire à poursuivre ses activités ; la nécessité pour Spectaire de disposer de capitaux supplémentaires importants ; l'historique d'exploitation limité de Spectaire ; l'historique des pertes de Spectaire ; la capacité de Spectaire à attirer des cadres qualifiés ; la capacité de Spectaire à s'adapter à des changements technologiques rapides et importants et à réagir à l'introduction de nouveaux produits afin de rester compétitif ; la perte d'un ou de plusieurs clients importants ou la non-exécution de leurs obligations ; les perturbations des opérations de fabrication de Spectaire ; l'évolution des réglementations gouvernementales entraînant la réduction de la demande pour les produits de Spectaire ou l'augmentation des dépenses de Spectaire ; les effets des crises sanitaires mondiales sur les plans d'affaires, la situation financière et les liquidités de Spectaire ; les changements ou les perturbations touchant les marchés des valeurs mobilières ; les évolutions législatives, politiques ou économiques ; l'incapacité de Spectaire à obtenir les autorisations nécessaires ou à se conformer aux lois et règlements et autres exigences réglementaires ; les accidents, les pannes d'équipement, les conflits du travail ou autres difficultés ou interruptions imprévues ; les dépassements de coûts potentiels ou les dépenses imprévues dans les programmes de développement ; les procédures judiciaires potentielles ; et l'incapacité de Spectaire à obtenir ou à maintenir une assurance couvrant l'ensemble de ses activités.

