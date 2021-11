Spectrm devient le premier fournisseur mondial de solutions WhatsApp Business pour l'automatisation du commerce des conversations

NEW YORK, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- SPECTRM, la plateforme marketing que les entreprises utilisent pour automatiser les conversations individuelles avec les consommateurs sur les canaux de messagerie, a annoncé être désormais un fournisseur mondial de solutions WhatsApp Business. WhatsApp Business permet de connecter les clients avec les marques dans l'application de messagerie cryptée de bout en bout, permettant des expériences de messagerie privées, personnelles et en temps réel qui renforcent la confiance, stimulent les ventes et augmentent la fidélité.

Avec 2 milliards d'utilisateurs dans plus de 180 pays, WhatsApp est l'application de messagerie la plus populaire au monde. 70 % des utilisateurs la consultent tous les jours et 68 % d'entre eux affirment que c'est le moyen le plus facile de communiquer avec une entreprise. La messagerie directe est le moyen par lequel les consommateurs préfèrent communiquer avec les marques, une tendance accélérée par la pandémie de COVID-19 et l'influence économique croissante des générations de la messagerie, notamment la génération X, les Millennials et la génération Z.

« La façon dont les individus interagissent avec les marques et achètent auprès d'elles a évolué. Nous vivons dans un monde où la messagerie et la confidentialité sont prioritaires », a déclaré Max Koziolek, PDG de Spectrm. « Les gens choisissent des messageries parce qu'ils veulent que ce soit pratique et rien ne semble plus naturel sur un téléphone portable qu'utiliser une messagerie. La vie privée est au cœur des préoccupations. L'évolution de la réglementation et de la technologie bouleverse les anciennes méthodes de publicité numérique. Le commerce des conversations est l'avenir. C'est la messagerie d'abord, la confidentialité d'abord, et finalement le client d'abord. Les gens utilisent WhatsApp tous les jours dans le monde entier, donc la demande de nos clients internationaux chez Spectrm pour intégrer WhatsApp Business est élevée. Nous sommes ravis d'ajouter le canal pour aider les marques à automatiser les conversations directes avec leurs clients. »

Les entreprises se tournent vers les données de première partie, en particulier les données déclarées, pour se développer dans un environnement axé sur la vie privée. Utiliser les données pour personnaliser le marketing est un défi fréquemment mentionné par les principaux spécialistes du marketing.

Spectrm rend les données issues des conversations avec les clients sur WhatsApp exploitables à grande échelle. Les entreprises peuvent concevoir et optimiser des expériences de commerce conversationnel alimentées par l'IA sur WhatsApp Business pour :

Développer des listes d'audience de clients consentants avec des téléphones vérifiés.

Convertir les acheteurs avec des offres personnalisées sur leur canal préféré, en utilisant à la fois des points d'entrée numériques et hors ligne.

Susciter l'intérêt en offrant des informations pertinentes à des périodes clés 24h/24 et 7j/7.

Augmenter la valeur de la vie du client en automatisant les notifications mobiles avec une portée 10 fois supérieure à celle des mails, indépendamment des cookies ou du suivi des clients « opt-ins ».

Pour plus de détails : WhatsApp Business Marketing Solutions.

À PROPOS DE SPECTRM.IO

Spectrm est la plateforme d'automatisation du marketing conversationnel sans code pour les marques afin de convertir les clients sur la recherche, les réseaux sociaux et l'affichage. Les analyses de chatbot, les solutions d'automatisation du marketing et l'IA conversationnelle de Spectrm facilitent la personnalisation des expériences client à l'échelle.

