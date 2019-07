Spectrum Therapeutics associa-se à iniciativa Not Myself Today® da Associação Canadense de Saúde Mental

SMITHS FALLS, Ontario e TORONTO, 11 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Spectrum Therapeutics ("Spectrum"), a divisão médica da Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC; a "empresa" ou "Canopy Growth") tem a satisfação de anunciar uma parceria com a Associação Canadense de Saúde Mental ("CMHA", em inglês). A iniciativa, a primeira de seu tipo entre uma importante empresa de maconha e uma organização nacional de saúde mental, verá a CMHA, em colaboração com a Spectrum Therapeutics, desenvolver um módulo de conteúdo educacional relacionado à maconha no local de trabalho como parte do programa de saúde mental no trabalho Not Myself Today, da CMHA. O módulo, cujo lançamento está previsto para o início do próximo ano, contará com uma série de ferramentas de engajamento físico e digital, destinadas a reduzir o estigma sobre o uso de medicamentos à base de canabinóides no local de trabalho. Além disso, estimulará uma maior supervisão dos profissionais de saúde de pacientes que usam maconha para tratar uma condição médica. O conteúdo também incluirá recursos de vídeo com especialistas em maconha medicinal e fichas técnicas que fornecem informações detalhadas e direcionam os leitores para outros recursos.

"O estigma em torno da maconha medicinal e da doença mental impede ações significativas e o diálogo entre os afetados. Um dos objetivos dessa parceria é romper esse estigma, fortalecendo as conversas sobre saúde mental com recursos educacionais com base em evidências", disse o Dr. Mark Ware, diretor médico da Canopy Growth. "Para a Spectrum Therapeutics, esta parceria apresenta uma poderosa oportunidade de melhorar as vidas, aperfeiçoando a saúde física e mental através de acesso a educação que desperta o aprendizado, junto com conversas sobre maconha medicinal no local de trabalho".

Estimativas sugerem que um de cada dois canadenses tem ou terá uma doença mental até os 40 anos de idade. [1] 53% dos canadenses consideram que a ansiedade e a depressão são epidêmicas no país [2] e no Canadá, a doença mental é uma das principais causas das queixas de incapacidade no local de trabalho.

Not Myself Today é uma iniciativa com base em evidências criada para ajudar empregadores e empregados a transformarem a saúde mental no trabalho. O programa é abraçado por mais de 500 organizações no Canadá e nos EUA, alcançando mais de 350.000 empregados. Ao romper as barreiras e tornar o tópico da doença mental atraente e acessível para todos os empregados, Not Myself Today melhora o conhecimento sobre saúde mental, reduz o estigma e leva a cultura do local de trabalho a mais compreensão quanto à saúde mental e bem-estar de cada funcionário. Nos últimos seis anos, a iniciativa evoluiu para um programa altamente conceituado e conta com muitos dos maiores e mais respeitados empregadores do Canadá, dos setores corporativo, governamental e social, entre seus defensores.

"O sistema de saúde mental do futuro não estará somente em clínicas e hospitais—ele estará em cenários como o local de trabalho, onde podemos promover as habilidades, conhecimento e práticas que podem melhorar a saúde mental para o grosso da população, em vez de limitar nosso foco ao pacientes individuais", disse Fardous Hosseiny, CEO nacional interino da CMHA. "Com o apoio de parceiros como a Spectrum Therapeutics, nosso programa Not Myself Today vai formar, reduzir o estigma e patrocinar culturas seguras e de apoio para aquele, em cada cinco canadenses, que experimenta a doença mental num determinado ano—e para os cinco de cinco canadenses que têm doença mental".

A pesquisa sobre o uso da maconha e a doença mental ainda está em sua infância e a CMHA destaca que mais estudos serão necessários para entender a relação entre a saúde mental e o uso de maconha, ambos em termos de possíveis riscos e benefícios. A CMHA e a Spectrum Therapeutics recomendam expressamente que as pessoas falem com profissionais de cuidados com a saúde para aconselhamento sobre qualquer tratamento de saúde mental, inclusive a maconha medicinal.

A Spectrum Therapeutics identificou que a saúde mental como uma área com necessidades médicas altamente não atendidas, e está atualmente empenhada em pesquisa clínica em parceria com importantes instituições acadêmicas e centros de pesquisa para determinar o papel que a maconha pode desempenhar na abordagem dos distúrbios de humor e ansiedade. O anúncio de hoje aproveita o legado da Spectrum Therapeutics e da Canopy Growth na ampliação do entendimento da maconha pelo público, o que inclui parceria com instituições como:

Ação Parental sobre Drogas e Estudantes Canadenses para Política Sensata de Drogas, para educar pais, cuidadores adultos e jovens sobre como tomar decisões responsáveis sobre a maconha.

e para educar pais, cuidadores adultos e jovens sobre como tomar decisões responsáveis sobre a maconha. A Sociedade da Artrite, para criar recursos com base em evidências para ajudar pessoas com artrite a saberem mais sobre o potencial da maconha medicinal como tratamento.

para criar recursos com base em evidências para ajudar pessoas com artrite a saberem mais sobre o potencial da maconha medicinal como tratamento. A Universidade da Columbia Britânica por meio de uma doação de $2,5 milhões para conduzir testes controlados examinando a potencial utilidade da maconha no tratamento da crise de overdose de opióides e para fundar a Cátedra de Ciências da Cannabis da Canopy Growth.

por meio de uma doação de milhões para conduzir testes controlados examinando a potencial utilidade da maconha no tratamento da crise de overdose de opióides e para fundar a Cátedra de Ciências da Cannabis da Canopy Growth. Mães contra o Álcool ao Volante (MADD) e a Coalizão Canadense da Política de Drogas, para conduzir uma extensa avaliação da pesquisa que formou a base das recomendações da MADD para o Canadá sobre uso responsável da maconha e direção sóbria.

Através dessas parcerias e apoios a campanhas como Not Myself Today, a Canopy Growth e sua divisão médica, Spectrum Therapeutics, está orgulha de oferecer educação para pacientes, suas famílias e provedores de cuidados com a saúde a respeito da maconha medicinal e seu papel na mitigação de alguns de nossos temas mais comuns de cuidados com a saúde.

Sobre a Associação Canadense de Saúde Mental (Canadian Mental Health Association)

Fundada em 1918, a Associação Canadense de Saúde Mental (CMHA, em inglês é a mais sólida e extensa organização da comunidade de saúde mental do Canadá. Por meio de uma presença em mais de 330 comunidades em todas as províncias e um território, a CMHA fornece defesa, programas e recursos que ajudam a prevenir problemas de saúde mental e doenças, apoiam a recuperação e a resiliência e permite que todos os canadenses cresçam e prosperem. Para mais informações, visite cmha.ca.

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX: WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial diversificada de maconha, cânhamo e dispositivos de maconha, oferecendo marcas distintas e variedades selecionadas de maconha nas formas de capsula seca, óleo e softgel, bem como dispositivos médicos, por intermédio da subsidiária da empresa, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde a inovação de produtos e processos, até a execução de mercado, a Canopy Growth é guiada pela paixão por liderança e compromisso com a construção de uma empresa de maconha de nível mundial, um produto, lugar e país de cada vez. A empresa possui operações em mais de uma dezena de países em cinco continentes.

A divisão médica da empresa, Spectrum Therapeutics, com orgulho se dedica a formar profissionais de cuidados com a saúde, conduzindo pesquisa clínica robusta e impulsionando a compreensão pública da maconha, tendo devotado milhões de dólares ao desenvolvimento de propriedade intelectual (IP, em inglês) e pesquisa revolucionária comercializável. A Spectrum Therapeutics vende uma variedade de produtos de espectro completo, usando seus sistemas de classificação de espectro codificado por cores, bem como o canabinoide único Dronabinol sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas varejistas no Canadá com suas premiadas bandeiras Tweede e Tokyo Smoke. Tweed é uma marca de maconha mundialmente famosa que, ao focar na qualidade dos produtos e relações significativas com os clientes, formou uma grande e leal comunidade de seguidores.

De nossa histórica listagem pública na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Nova York, a nossa contínua expansão internacional, orgulho do desenvolvimento de valor para o acionista por meio de liderança está incrustada em tudo o que fazemos na Canopy Growth. A empresa estabeleceu parcerias com nomes líderes do setor, incluindo ícones da maconha como Snoop Dogg e Seth Rogen, lendas do cultivo, DNA Genetics e Green House Seeds, e a líder Fortune 500 no setor de álcool, Constellation Brands, para citar alguns. A Canopy Growth possui 12 áreas licenciadas de produção de maconha com centenas de milhares de metros quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de 93.000 metros quadrados de espaço de produção com certificação para produtos geneticamente manipulados (GMP, em inglês). Para mais informações, visite www.canopygrowth.com

Sobre a Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics, a divisão médica da Canopy Growth Corporation (TSX: WEED,NYSE: CGC) dedica-se a educar profissionais de saúde, ampliando o entendimento público a respeito da maconha medicinal e suas várias aplicações e ao desenvolvimento de propriedade intelectual e de pesquisas de ponta e comercializáveis. Fundada no Canadá, a Spectrum Therapeutics atua na Austrália, América do Sul, África e na Europa. Seus produtos estão disponíveis em uma larga variedade de potências e formados criados para simplificar o diálogo a respeito da força e dosagem na aplicação de um espectro codificado por cores para categorizar a maconha medicinal de acordo com os níveis de THC e CBD.

As ofertas da Spectrum Therapeutics incluem flor de maconha integral, óleos e novas inovações como softgel, além de do medicamento de canabinóide único, Dronabinol, com a marca Bionorica Ethics. Através da simplificação de produto, pesquisa clínica robusta e permanente educação de profissionais de saúde, a empresa está comprometida com a abordagem de necessidades médicas não atendidas de pacientes de todo o mundo.

