SpectrumLeaf introduit la ligne de bandelettes orales CBD, Elevar Leafs, sous la nouvelle marque Elevar Hemp

De la taille d'un timbre-poste, les bandelettes orales de CBD Elevar Leafs utilisent diverses technologies brevetées pour infuser des charges élevées des actifs CBD sur chaque bande et pour optimiser la biodisponibilité pour l'absorption. Aucune eau n'est nécessaire pour utiliser les bandelettes orales de CBD Elevar Leafs. Il suffit de placer la bandelette sur ou sous la langue pour la laisser se dissoudre sans l'avaler, et les actifs du CBD sont délivrés par voie sublinguale via les tissus muqueux directement dans la circulation sanguine et en contournant le système digestif, qui peut réduire l'efficacité. Chaque bandelette orale de CBD Elevar Leafs offre 25 mg de CBD à large spectre et est disponible en trois saveurs : Menthe fraîche, Menthe et fruits rouges, et Lavande.

« Nous sommes très heureux de présenter les bandelettes orales CBD d'Elevar Leafs comme notre première ligne de produits Elevar Hemp. La facilité d'utilisation de ce produit permet non seulement aux utilisateurs de CBD d'en profiter discrètement, n'importe où et n'importe quand, mais leur donne aussi la possibilité de gérer avec précision leur consommation de CBD. Plus important encore, les technologies propriétaires utilisées pour ces bandelettes orales CBD ont été développées et testées pour garantir la qualité des ingrédients jusqu'à l'infusion et l'emballage », explique Felix Sundstrom, PDG de SpectrumLeaf.

M. Sundstrom poursuit : « En fait, notre partenaire de fabrication des bandelettes orales CBD d'Elevar Leafs est non seulement certifié BPF, enregistré auprès de la FDA/DEA, mais il applique également des processus internes de contrôle de la qualité stricts. Chaque lot est toujours testé en laboratoire et les résultats sont partagés de manière transparente avec nos consommateurs. »

Chaque bandelette orale de CBD d'Elevar Leafs est emballée individuellement dans un film spécial pour les protéger contre les UV et l'humidité. L'emballage séparé préserve la puissance en CBD de chaque bandelette en éliminant tout risque de réaction indésirable entre les bandelettes et favorise une utilisation plus hygiénique. Les produits Elevar Hemp sont disponibles dans certains pays européens et en ligne sur elevarhemp.com .

SpectrumLeaf est une entreprise qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure en fonction des besoins collectifs des clients. La gamme de produits de l'entreprise comprend actuellement Cannadips, un produit CBD en sachet dans la bouche, et Elevar Leafs CBD Oral Strips, un produit CBD en bandelettes orales.

