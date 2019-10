Speed Queen lança uma nova geração de máquinas de lavar e secar conectadas para lavandarias automáticas

Estas máquinas de lavar e secar conectadas estão equipadas com uma plataforma de controlo tátil de última geração que irá levar a experiência do cliente para novos níveis. O novo controlo, oferecido em máquinas extratoras de lavagem e máquinas de secar automáticas, também traz uma variedade de funcionalidades avançadas para aumentar o lucro e o retorno sobre o investimento.

«É claro que o cliente atual da lavandaria é mais sofisticado e espera uma experiência de lavandaria superior. A integração de soluções tecnológicas fornece a capacidade de simplificar e melhorar a experiência na lavandaria,» afirmou Rocco di Bari, vice-presidente da Alliance Laundry. «Com a apresentação da gama Quantum Touch, a Speed Queen continua na vanguarda da tecnologia, oferecendo soluções totalmente integradas que lideram a indústria.»

As máquinas extratoras de lavagem e as máquinas de secar Quantum Touch têm uma estética melhorada que oferece aos proprietários um aspeto premium para diferenciar a sua loja. O melhor é que, com a gama Quantum Touch, os proprietários também oferecem aos clientes um dos controlos mais intuitivos da indústria, um que inclui várias funções que os utilizadores valorizam, como:

Várias opções de ciclo com descrições, para que os utilizadores possam personalizar os ciclos

Indicações para alteração do ciclo com descrições, para ser mais simples obter o ciclo de lavagem pretendido

30 opções de idioma, para que os utilizadores saibam sempre como trabalhar com as unidades (deixa de haver sinais na loja a encher as paredes)

ecrãs táteis a cores de 5 e de 7 polegadas que oferecem uma imagem inovadora

Instruções precisas passo a passo para simplificar a operação

Os proprietários beneficiam através de maiores oportunidades de lucro com as indicações para alteração do ciclo bem definidas e tornando-se o destino de eleição de lavandaria com as máquinas mais modernas e mais intuitivas. Também irão dar valor à maior capacidade para personalizar os ciclos da máquina para satisfazer as necessidades do seu mercado. O equipamento Quantum Touch foi concebido com o futuro em mente, já que a plataforma de controlo é atualizada automaticamente; acabaram-se as tarefas de atualização de software.

Além disso, a Speed Queen também está a implementar o Speed Queen Insights, o melhor sistema de gestão de lavandaria e app para o cliente que em breve estará disponível a nível internacional, após a elevada taxa de adoção observada nas Lojas Speed Queen na América do Norte.

Quando os proprietários expandem o compromisso tecnológico com a subscrição do Speed Queen Insights, que inclui a app Speed Queen e Speed Queen Rewards, têm todos os elementos do sistema de lavandaria mais inovador e completo.

Uma subscrição do Speed Queen Insights dá-lhes acesso a todos os dados de que necessitam para tomar decisões que irão aumentar o lucro. O sistema já inclui o Speed Queen Care, o que significa que o suporte de fábrica é do líder global em lavandaria comercial para uma paz de espírito adicional.

Para mais informações sobre Quantum Touch ou Speed Queen Insights, visite quantumtouchseries.com.

Sobre a Speed Queen - A Speed Queen oferece aos proprietários de máquinas de moedas uma variedade de máquinas de lavar e secar comerciais inovadoras e fiáveis, bem como equipamento de lavandaria automática. Enquanto líder da indústria, a Speed Queen dedica-se a oferecer a sua experiência no mercado para ajudar a indústria de lavandaria de self-service a crescer. Para realizar isto, a empresa oferece Speed Queen Financial Services, que fornece várias soluções de capital estáveis a longo prazo específicas para a indústria da lavandaria. A marca é uma entidade da Alliance Laundry Systems LLC, sedeada em Ripon, Wisconsin, um fabricante líder global de produtos de lavandaria comercial e prestadora de serviços a lavandarias automáticas, lavandarias multihabitacionais e lavandarias nas instalações. Para mais informações, visite www.SpeedQueenCommercial.com.

