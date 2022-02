Speira erwirbt und integriert Real Alloy Europe

Speira-Kunden profitieren von mehr hochwertigen Produkten mit einem geringen CO2-Fußabdruck

Als Teil von Speira wird Real Alloy Europe der europäischen Aluminiumindustrie weiterhin bedeutende Recyclingdienstleistungen für Dritte anbieten

GREVENBROICH, Deutschland, 22. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Speira gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des europäischen Geschäfts („Real Alloy Europe") von Real Alloy unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Real Alloy Europe ist ein führender europäischer Recycler von Aluminium- und Magnesiumschrott und damit zusammenhängenden Nebenprodukten mit sieben Anlagen und rund 600 Mitarbeitern in Deutschland, Norwegen, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Die Übernahme wird Speira in die Lage versetzen, recyceltes Metall in der Produktion zu verwenden und seinen Kunden qualitativ hochwertige, kohlenstoffarme Aluminiumwalzprodukte zu liefern.

Einar Glomnes, CEO von Speira, sagte: „Die Integration von Real Alloy Europe in Speira wird unsere Strategie der Schaffung geschlossener Kreisläufe vom Schrott zum Endprodukt und zurück beschleunigen. Wir freuen uns darauf, weiter in die gemeinsamen Fähigkeiten von Speira und Real Alloy Europe zu investieren, um die Nachfrage des Marktes nach nachhaltigen und kreislauffähigen Lösungen zu erfüllen."

„Nach der Übernahme wird sich Speira weiterhin auf die Erbringung von Recyclingdienstleistungen für Dritte für bestehende und neue Kunden von Real Alloy Europe konzentrieren. Wir werden die gesamte europäische Aluminiumindustrie bedienen und eng mit den Kunden in der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten", sagte Glomnes.

Informationen zu Speira

Speira ist ein führendes Aluminiumwalz- und -recyclingunternehmen, das jährlich etwa eine Million Tonnen Aluminiumwalzprodukte herstellt. Speira betreibt sieben Produktionsstätten und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland und Norwegen, darunter das Joint Venture Alunorf, das größte Aluminiumwalzwerk der Welt, und Grevenbroich, das größte Aluminiumwalzwerk der Welt. Speira hat rund 5.000 Mitarbeiter. Speira ist stolz darauf, einige der bekanntesten Unternehmen in der globalen Automobil-, Verpackungs-, Druck-, Maschinenbau-, Bau- und Konstruktionsindustrie zu beliefern. Der Hauptsitz von Speira befindet sich in Grevenbroich, Deutschland. Für weitere Informationen über Speira besuchen Sie bitte www.speira.com.

Informationen zu Real Alloy Europe

Real Alloy Europe ist ein führender Recycler von Aluminium- und Magnesiumschrott und damit verbundenen Nebenprodukten, der Metall- und Umwandlungskapazitäten für Branchen wie die Automobil-, Bau-, Luft- und Raumfahrt- und Verpackungsindustrie bereitstellt. Real Alloy Europe hat sieben Standorte in Deutschland (Grevenbroich, Töging und Deizisau), Norwegen (Eidsvåg und Raudsand), Frankreich (Les Islettes) und im Vereinigten Königreich (Swansea) und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Der Hauptsitz von Real Alloy Europe befindet sich in Grevenbroich, Deutschland. Für weitere Informationen über Real Alloy Europe besuchen Sie bitte www.realalloy.com/eu.

