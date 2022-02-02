Специально к запуску Spielwarenmesse Digital: объявление победителей конкурса ToyAward

НЮРНБЕРГ, Германия, 2 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Премия ToyAward, ежегодно присуждаемая в рамках Spielwarenmesse, пользуется особым признанием среди международного сообщества представителей индустрии игрушек и является настоящим знаком качества. В этом году награждение победителей было приурочено к торжественному открытию Spielwarenmesse Digital. В категории «Дошкольники» победу одержал игровой набор «Emergency Doctor's Backpack (Врач скорой помощи)» от компании Legler. «Fabulus Elexus (Магический эликсир)» производства компании Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN занял первое место в номинации «Школьники». «echoes – Das Audio Mystery Spiel (эхо… – Таинственная аудио-игра)» от Ravensburger стала лидером в категории «Подростки и взрослые», а компания OPPI и их «Piks (Пикс)» взяли первое место в категории «Стартап». «Animal Friends (Наши друзья животные)» производства компании Fischertechnik признана лучшей игрой в новой номинации «Устойчивое экологическое развитие». В категории «Малыши и дети младшего дошкольного возраста» в этом году нет номинантов и, соответственно, победителя.

Экспертное жюри, состоящее из представителей индустрии игрушек со всего мира, убедилось, что новинки, одержавшие победу, отвечают таким важнейшим критериям, как коммерческий потенциал, удовольствие от игры, оригинальность, четкость товарной концепции, а также качество исполнения. Полный обзор всех номинантов и победителей доступен на специализированной онлайн-площадке ToyAward на Spielwarenmesse Digital.

Номинация «Дошкольники» (3-6 лет)

Emergency Doctor's Backpack, Legler

Игровой набор «Emergency Doctor's Backpack» от Legler – это современная интерпретация классического детского набора доктора в чемоданчике. В прочном и стильном рюкзаке находится множество медицинских инструментов, которые пригодятся в процессе игры для оказания неотложной помощи, начиная от перевязочных материалов, стетоскопа и тонометра и заканчивая небольшим дефибриллятором. Компетентное жюри не смогло устоять перед дизайном медицинского набора: «Качество исполнения инструментов и приборов, актуальность дизайна, а также использование дерева в качестве основного материала заслуживают особого внимания».

Номинация «Школьники» (6-10 лет)

Fabulus Elexus, Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN

Красочно упакованный, набор «Fabulus Elexus» от Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN явно таит в себе самые интригующие химические секреты. С помощью колдовской книги юные маги смогут создать из улиточной слизи и крови эльфов разнообразные волшебные напитки. Но помимо игровой составляющей присутствует и развивающая: прежде чем «варить зелье», все пузырьки и склянки необходимо подписать. Таким образом, дети учатся составлять рецепты и понимать значение каждого ингредиента. «Набор приносит детям много радости и помогает в игровой форме познакомить их с темой химии», - отмечают члены жюри.

Номинация «Подростки и взрослые» (с 10 лет)

echoes – Das Audio Mystery Spiel, Ravensburger

Набор «echoes…» производства компании Ravensburger предлагает разгадать тайну необычных происшествий, используя последовательность звуков. Сначала нужно отсканировать игровые карточки с помощью специального приложения. Прослушав аудио-подсказки, юные детективы должны догадаться, как и в какой последовательности им нужно комбинировать три карточки, чтобы восстановить картину преступления. «Эта аудио-игра идеально отвечает запросам общества в наше время подкастов и благодаря звуковым подсказкам развивает у участников игры внимание и сообразительность», - делится впечатлениями жюри.

Номинация «Стартап»

Piks, OPPI

OPPI удалось заново изобрести строительные кубики: «Piks» представляет собой инновационный набор, состоящий из деревянных элементов и конусообразных «кубиков» из мягкой резины, различных по высоте в зависимости от цвета. Поскольку они имеют закругленные верхушки, создать устойчивую конструкцию не так-то легко. В руководстве приведены рекомендации и схемы сооружений, которые отмечены разными цветами в зависимости от уровня сложности. По мнению членов жюри, «этот игровой строительный набор тренирует как моторику, так и внимательность».

Номинация «Устойчивое экологическое развитие»

Animal Friends, Fischertechnik

«Animal Friends» от Fischertechnik – это конструктор, на 50% изготовленный из возобновляемых материалов. Из деталей набора можно собрать самых разных животных. Абстрактные яркие цвета привлекают внимание, а сами элементы очень прочные и подвижные. «Таким инновационным товаром Fischertechnik выражает свою обеспокоенность вопросами устойчивого развития и, будучи хорошо известным производителем, посылает важный сигнал другим представителям отрасли игрушек», - подчеркивает жюри.

Дополнительная информация о членах жюри и победителях прошлых лет доступна на сайте www.toyaward.de.

Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Мероприятие в формате B2B представляет собой обширную платформу для общения и размещения заказов для местных и международных экспонентов. Презентация новинок и комплексный обзор рынка детских товаров обеспечивают участников со всего света ценной информацией и позволяют анализировать рынок в течение всего года. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

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