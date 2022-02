Ogłoszenie zdobywców nagrody ToyAward przy okazji otwarcia targów Spielwarenmesse Digital

NORYMBERGA, Niemcy, 2 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Będąca ważnym znakiem jakości, przyznawana przez Spielwarenmesse nagroda ToyAward cieszy się szczególnie wysokim statusem w przemyśle zabawkarskim na arenie międzynarodowej. Tegoroczni laureaci zostali wybrani podczas ceremonii otwarcia targów Spielwarenmesse Digital. W kategorii PreSchool na pierwszym miejscu uplasował się „Emergency Doctor's Backpack" marki Legler. Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN wygrał wyścig w kategorii SchoolKids, prezentując „Fabulus Elexus". Podczas gdy „echoes – Das Audio Mystery Spiel" marki Ravensburger wygrało w kategorii Teenager & Adults, OPPI ze swoim „Piks" zgarnęło pierwszą nagrodę w segmencie Startup. „Animal Friends" marki Fischertechnik zwyciężyło w nowej kategorii Sustainability. W segmencie Baby & Infant nie było w tym roku żadnych nominowanych, przez co nie ma żadnego zwycięzcy.

Wszystkie nagrodzone nowości przekonały zasiadających w jury międzynarodowych przedstawicieli i przedstawicielki branży pod względem potencjału sukcesu w handlu detalicznym, radości z zabawy, oryginalności, bezpieczeństwa, transparentności koncepcji produktu oraz wykonania i jakości. Przegląd wszystkich nominowanych i zwycięzców można znaleźć w strefie specjalnej ToyAward na targach Spielwarenmesse Digital.

Kategoria PreSchool (wiek 3–6 lat)

Emergency Doctor's Backpack, Legler

„Emergency Doctor's Backpack" marki Legler to nowoczesna interpretacja klasycznej zabawki w postaci walizki lekarskiej. W wysokiej jakości plecaku znajduje się wiele autentycznych przyborów do symulowania mobilnej pierwszej pomocy medycznej – od bandaży i stetoskopu po ciśnieniomierz i miniaturowy defibrylator. Design środków medycznych przekonał jury ekspertów: „Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesne opracowanie przyborów i zastosowanie do ich produkcji w większości miękkiego drewna".

Kategoria SchoolKids (wiek 6–10 lat)

Fabulus Elexus, Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN

Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN w czarujący sposób opakował tajemnice chemii w formie zestawu „Fabulus Elexus". Na podstawie magicznej księgi eliksirów młodzi magicy tworzą różne magiczne eliksiry ze śluzu ślimaków i krwi elfów. Nie brakuje przy tym walorów edukacyjnych: zanim zacznie się zabawa, wszystkie fiolki należy opisać. W trakcie tego zadania młodzi adepci chemii poznają skład i działanie poszczególnych składników. „Zestaw ma wysoki współczynnik zabawy i przybliża dzieciom temat chemii w przyjazny sposób" – doceniają jurorzy i jurorki.

Kategoris Teenager & Adults (od 10 roku życia)

echoes – Das Audio Mystery Spiel, Ravensburger

W „echoes" marki Ravensburger tajemnicze sprawy trzeba rozwiązać za pomocą sekwencji dźwiękowych. Najpierw karty do gry należy zeskanować za pomocą aplikacji. Następnie na podstawie odtwarzanych wskazówek dźwiękowych młodzi śledczy zastanawiają się, w jaki sposób i w jakiej kolejności należy połączyć po trzy karty, aby odtworzyć przebieg wydarzeń. „Ta gra audio idealnie wpisuje się w erę podcastów, a poprzez akustyczne podpowiedzi trenuje koncentrację graczy" – brzmi werdykt jury.

Kategoria Startup

Piks, OPPI

OPPI zmienił sposób postrzegania świata klocków: „Piks" to innowacyjny zestaw drewnianych elementów i stożkowych „klocuszków" wykonanych z miękkiej gumy, które w zależności od koloru posiadają różną wysokość. Ich zaokrąglone wierzchołki stawiają nowe wyzwania w kwestii statyki budowli. Instrukcje budowy według różnych wzorów oznaczone są kolorami zgodnie ze stopniem trudności. „Ta zabawka konstrukcyjna ćwiczy w równym stopniu zdolności motoryczne i koncentrację dzieci" – zachwalają członkowie jury.

Kategoria Sustainability

Animal Friends, Fischertechnik

Wraz z „Animal Friends" marka Fischertechnik prezentuje zestaw konstrukcyjny, którego materiał w 50% wykonany jest z surowców odnawialnych. Za pomocą zestawu można zbudować różne zwierzęta. Charakterystyczne na pierwszy rzut oka są abstrakcyjne, żywe kolory modeli, które okazują się być niezwykle stabilne i ruchome. „Fischertechnik – znany producent markowych artykułów – wysyła tą innowacją ważny sygnał dla branży" – podkreślają eksperci z jury.

Więcej informacji na temat jury i zwycięzców z ostatnich lat można znaleźć na stronie internetowej www.toyaward.de.

