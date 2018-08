Sphera acquiert la société de logiciels de MRO basés dans le cloud SparesFinder

Sphera acquiert SparesFinder, et étend ses capacités de MRO basé dans le cloud

CHICAGO, 16 août 2018 /PRNewswire/ -- Sphera, plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'informations, qui se focalise sur le risque opérationnel, la performance environnementale et la gestion des produits, annonce l'acquisition de sparesFinder, société britannique leader en logiciels d'entretien, de réparation et d'exploitation (Maintenance Repair & Operations, MRO) dans le cloud.

Depuis 20 ans, sparesFinder aide les petites et grandes organisations internationales à conserver des données de pièces détachées et des bases de données articles précises, accessibles et fiables, grâce à ses solutions basées dans le cloud Finder, Insight, Gatekeeper et Masterpiece. Cette acquisition améliorera l'offre de logiciels de MRO d'ores et déjà robuste de Sphera, en intégrant l'expérience cloud et mobile de sparesFinder au MRO.

« L'ajout de sparesFinder à notre portefeuille nous permet d'accroître encore davantage notre solution novatrice SpheraCloud », a déclaré Paul Marushka, président et PDG de Sphera. « Le MRO constitue un élément majeur et souvent expansif des opérations quotidiennes de nombreuses grandes et moyennes entreprises, et le fait d'ajouter les solutions de sparesFinder à la gamme Sphera permettra d'aider nos clients à gérer de manière fluide leurs besoins de MRO, indépendamment du fait qu'ils choisissent une solution sur site ou basée dans le cloud. »

L'acquisition de sparesFinder permet d'étendre le portefeuille d'applications basées dans le cloud de Sphera, enrichit la gamme de solutions logicielles en matière de risque opérationnel industriel de Sphera, et augmente davantage la présence mondiale de Sphera.

Cette acquisition renforce la gamme de solutions logicielles d'ores et déjà robuste de Sphera dans trois domaines clés :

Applications basées dans le cloud : Les produits de Sphera seront complétés par les offres basées dans le cloud de sparesFinder, qui visent à normaliser, régir, enrichir, trouver et tirer parti de leurs données de MRO ainsi que de leurs bases de données articles sur des systèmes commerciaux et dans des langues multiples. Solutions en matière de risque opérationnel : Le fait de combiner la gamme de produits de sparesFinder avec les capacités de Sphera fournira aux clients un plus large ensemble de solutions logicielles et de services en matière de risque opérationnel. Présence mondiale : Sphera conserve une solide présence mondiale, et l'ajout de sparesFinder accélère la croissance internationale et la présence commerciale de Sphera.

Dans le cadre de la transaction, le cofondateur et PDG de sparesFinder, David Stroud, rejoindra Sphera en tant que vice-président de la gestion des produits de MRO, et participera à la transition.

« Depuis 1998, les solutions logicielles de sparesFinder aident les entreprises à réduire leurs coûts de MRO, à améliorer leur efficacité opérationnelle, et à augmenter leur chiffre d'affaires en tirant parti de leurs données de MRO et de leurs bases de données articles », a déclaré Stroud. « Nos produits ainsi que notre société constituent un ajout naturel à la gamme de solutions de gestion intégrée des risques d'ores et déjà robuste de Sphera, et nous sommes enchantés de rejoindre la famille Sphera. »

Les dispositions du contrat n'ont pas été divulguées.

À propos de Sphera

Sphera est le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'informations, qui se focalise sur l'environnement, la santé et la sécurité (ESS), sur le risque opérationnel ainsi que sur la gestion des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera fait progresser l'excellence opérationnelle en desservant plus de 3 000 clients et plus d'1 millions d'utilisateurs individuels répartis dans plus de 70 pays, pour créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

À propos de SparesFinder

Basée à Londres, en Angleterre, sparesFinder aide les entreprises à gérer leurs activités reposant sur les pièces détachées, en réduisant les coûts, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en augmentant le chiffre d'affaires. SparesFinder fournit à ses clients une plateforme logicielle basée dans le cloud ainsi que des services de support qui leur permettent de normaliser, régir, enrichir, trouver et tirer parti de leurs données de MRO ainsi que de leurs bases de données articles sur des systèmes commerciaux et dans des langues multiples.

