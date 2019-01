Sphera dokonuje nabycia Petrotechnics w celu usprawnienia rozwiązań ryzyka operacyjnego typu end-to-end

Rozwiązania firmy Petrotechnics pomagają przedsiębiorstwom w wizualizacji i łączeniu procesów operacyjnych, konserwacyjnych i planowania z oprogramowaniem ograniczania ryzyka na pierwszej linii, które oferuje funkcje Safe System to Work i Electronic Permit to Work. Rozwiązania oprogramowania firmy znane są z wyjątkowo dobrej wizualizacji danych, konfigurowalnych przepływów pracy, łatwych w obsłudze interfejsów oraz analityce w czasie rzeczywistym. Mając na koncie dekady współdzielonego doświadczenia, firma Petrotechnics oferuje także usługi profesjonalne świadczone przez ekspertów.

– Nabycie Petrotechnics przez Sphera poszerza naszą bazę rozwiązań ryzyka operacyjnego przez aplikacje obróbki cyfrowej i wizualizacji ryzyka na poziomie operacyjnym z danymi w czasie rzeczywistym pozyskanymi z urządzeń przemysłowego internetu rzeczy – skomentował Paul Marushka, prezes i główny dyrektor wykonawczy firmy Sphera. – Nabycie poszerzy produkt SpheraCloud przez rozbudowanie naszego rozwiązania zintegrowanego zarządzania ryzykiem od identyfikacji po ograniczenie ryzyka – dodał prezes.

– Z uwagi na długotrwałe doświadczenie i całkowite zobowiązanie do znakomitości operacyjnej firmy Sphera decyzja Petrotechnics co do przyłączenia się do gamy produktów i usług Sphera była bardzo prosta – skomentował Phil Murray, główny dyrektor wykonawczy firmy Petrotechnics. – Połączenie naszego oprogramowania z rozwiązaniami Sphera pomoże tak naszym klientom, jak i klientom Sphera w usprawnieniu możliwości ograniczania ryzyka w globalnej działalności – dodał dyrektor.

Warunki transakcji nie zostały opublikowane.

O Sphera

Sphera to największy międzynarodowy dostawca oprogramowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem i usług informacyjnych skupiający się na ryzyku operacyjnym, środowiskowym bezpieczeństwie i higienie pracy oraz zarządzania produktem. Już od ponad 30 lat firma Sphera rozwija doskonałość operacyjną przez obsługiwanie ponad 3000 klientów i ponad 1 milion indywidualnych użytkowników w ponad 70 krajach, dzięki temu tworząc bezpieczniejszy, bardziej zrównoważony i produktywny świat.

O Petrotechnics

Firma Petrotechnics z siedzibą w Aberdeen w Szkocji zapewnia oprogramowanie i usługi doradcze, które pomagają pracownikom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji i osiągnięciu znakomitości operacyjnej.

