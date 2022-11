Sphera e Eastman colaboram em software de avaliação de ciclo de vida para fabricação de produtos químicos

A Automação LCA para a fabricação química permitirá que as empresas calculem toda a pegada ambiental de seu portfólio de forma acelerada, transparente e escalável

CHICAGO, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sphera, principal provedora de software de desempenho em ESG (ambiental, social e de governança) e de gestão de riscos, dados e serviços de consultoria, anunciou hoje que a cliente de longa data, Eastman, uma empresa global inovadora de materiais especiais, tem colaborado com a empresa na próxima iteração do software de automação de Avaliação de Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment, LCA) da Sphera.

No início deste ano, a Sphera lançou sua solução Automação LCA de última geração que permite que as empresas recebam rapidamente análises holísticas e em tempo real e informações sobre a pegada ambiental de seus portfólios de produtos e se integrem perfeitamente com seus sistemas existentes. A ferramenta Automação LCA da Sphera ajudará as empresas a reduzir de forma mais efetiva suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em todas as etapas da produção, desde o projeto até a montagem.

A próxima fase da Automação LCA atenderá às necessidades complexas do setor químico. Considerando a infinidade de empresas químicas do setor e um maior foco na sustentabilidade, há uma pressão cada vez maior dos parceiros comerciais da Eastman para oferecer transparência no perfil ambiental para todos os seus produtos. No entanto, os cálculos de pegada de carbono são especialmente complexos no setor químico, porque os fabricantes devem considerar a pegada de carbono das matérias-primas que compram, bem como o processo de fabricação (por exemplo, reações, transformações). O processo de fabricação é único para cada produto e pode consistir em dezenas de passos, cada um causando seu próprio impacto na pegada ambiental. Além disso, é necessário coletar dados de todos os sistemas envolvidos no processo de produção de cada produto para obter uma pegada ambiental completa.

"Estamos entusiasmados em ter a Eastman como colaboradora", disse Mike Zamis, diretor de produtos da Sphera. "Ter um cliente com um compromisso compartilhado com a sustentabilidade e a profunda experiência no setor oferecerá uma visão valiosa neste estágio inicial ajudará a garantir que a automação da LCA para o setor químico tenha a funcionalidade necessária para cálculos confiáveis de LCA. Ajudar os clientes a calcular a sustentabilidade do produto com base em dados ambientais comprovados e baseados na ciência e metodologias confiáveis é fundamental para nossa missão de criar um mundo mais seguro, mais sustentável e produtivo."

Jason Pierce, líder técnico sênior de LCA e Economia Circular da Eastman acrescentou: "A sustentabilidade é parte integrante da estratégia da Eastman e estamos honrados em trabalhar com a Sphera na funcionalidade de Automação LCA para o nosso setor. É emocionante estar na vanguarda da tecnologia que está permitindo o aumento da pegada de carbono dos produtos e dados completos de LCA em todo o nosso portfólio global. Isso permite um melhor suporte para nossos clientes e acelera o progresso de nosso setor em direção a metas climáticas ambiciosas."

Para a próxima fase de desenvolvimento desta solução, a Sphera convida empresas do setor químico a participar de um grupo de foco para ajudar a garantir que a solução Automação LCA para empresas químicas atenda às necessidades de sua organização. Saiba mais sobre como participar do Grupo Focal.

