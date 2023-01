SphereOne arrecada $2,5 m para construir criptomoedas para vovós

AUSTIN, Texas, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- SphereOne, uma plataforma de pagamento criptográfico que permite aos usuários fazer compras com qualquer criptomoeda, em qualquer blockchain, anunciou hoje que fechou uma rodada inicial de US$ 2,5 milhões liderada pela Distributed Global e participação da Newark Venture Partners, Zero Knowledge, bem como dos investidores anjos Leore Avidar da Alt.xyz e Lob.com e Eric Feldman da Bolt.com. A plataforma SphereOne prioriza a agilidade nas transações e os recursos incluem um checkout com 1 clique, bem como a capacidade de simplificar a troca de moeda fiduciária por criptomoeda e vice-versa.

"A experiência do usuário para consumidores que usam criptomoedas para pagamentos é fragmentada", disse Christopher Ries, COO e cofundador da SphereOne. "Os consumidores da Web3 continuam a nos dar feedback de que mover liquidez em diferentes cadeias para comprar coisas é complicado, demorado e arriscado."

De acordo com a Chainalysis, estima-se que "US$ 2 bilhões em criptomoedas foram roubados em 13 hacks separados de ponte cruzada, a maioria dos quais foi roubada este ano". A confiança do consumidor foi abalada e uma maior presença de segurança é fundamental para que a próxima onda de usuários se sinta bem em usar trilhos de pagamento cripto.

A equipe fundadora da SphereOne possui credenciais exclusivas tanto em infraestrutura de segurança quanto em produtos em estágio inicial para criar uma plataforma capaz de proteger os consumidores de amanhã. Anteriormente, Ries atuou como contratado inicial de produto na Cylance Inc. (adquirida por $1,4 B) e, posteriormente, gerenciou um portfólio de produtos de infraestrutura de segurança na Oracle. Ries também trabalhou no setor público garantindo infraestrutura crítica para o Pentágono. McNutt tem experiência no desenvolvimento de produtos e é um conceituado fundador da 3X com várias saídas. Como fundador e CEO da ApplyAll (uma startup de IA), ele ampliou os negócios para mais de 100K MAUs e gerenciou com sucesso equipes globais de engenharia.

"Estamos tão focados em criar a melhor experiência de usuário para usuários de criptomoedas de primeira viagem que brinco com Chris que estamos construindo criptomoedas para vovós, uma vez que queremos que qualquer pessoa participe da Web3", disse Ryan McNutt, CEO e cofundador da SphereOne.

A SphereOne ajuda os comerciantes a aumentar as taxas de conversão e reter clientes, facilitando a realização de compras com qualquer criptomoeda. Os primeiros usuários da plataforma de pagamento de criptomoedas SphereOne são de uma variedade de verticais (incluindo comércio eletrônico tradicional), mas o segmento de jogos Web3 tem sido o mais atraente.

"Se você for um editor de jogos da Web3, é importante se concentrar na experiência de integração para jogadores da Web2, uma vez que é onde grande parte das oportunidades estão. A SphereOne faz parte de nossa pilha de pagamentos porque cria uma camada de abstração para usuários não familiarizados com a infraestrutura de criptomoedas e nos permite incorporar diferentes blockchains sem desenvolver suporte direto", explicou Jacob Sloan, CEO da MetaOps (um popular jogo de tiro em primeira pessoa no Fractal.is).

Talvez a maior oportunidade para a SphereOne esteja em países em desenvolvimento onde os pagamentos em criptomoedas prosperaram na ausência de ofertas financeiras tradicionais.

McNutt concluiu: "Estamos muito entusiasmados em lançar nosso aplicativo móvel internacionalmente para transações P2P, especialmente em países em desenvolvimento. Haverá uma ótima aplicabilidade para nossa tecnologia de pagamento em criptomoedas com usuários nessas regiões devido à nossa estrutura de baixo custo".

Sobre a SphereOne:

A SphereOne é o futuro dos pagamentos da Web3, oferecendo uma finalização segura de 1 clique que permite que você use criptomoedas em diferentes blockchains em apenas segundos. Para mais informações, acesse sphereone.xyz ou siga-nos no twitter no @SphereOne

FONTE SphereOne

SOURCE SphereOne