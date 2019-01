Spin Master e Alpha Group resolvem disputas sobre patentes relacionadas ao brinquedo premiado da Bakugan®

A Spin Master registrou e obteve patentes internacionais para a proteção do mecanismo de transformação associado ao sucesso dos brinquedos premiados da Bakugan®. A empresa toma cuidado extremo para proteger sua tecnologia inovadora de transformação nos principais territórios ao redor do mundo. A Spin Master tem atualmente ações judiciais pendentes contra a Mattel no Canadá, Estados Unidos e México, que alegam que o produto Mecard da Mattel infringe a tecnologia da Bakugan.

Sobre a Spin Master

A Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) é uma empresa líder global em entretenimento infantil que cria, desenvolve, fabrica, licencia e comercializa um portfólio diversificado e inovador de brinquedos, jogos, produtos e acessórios para entretenimento. É mais conhecida por marcas premiadas, entre elas a Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® e PAW Patrol®. Desde o ano 2000, a Spin Master recebeu 103 indicações para o Brinquedo do Ano (Toy of The Year - TOTY) da TIA, com 28 premiações em várias categorias de produtos, inclusive 13 indicações TOTY pelo Brinquedo Inovador do Ano. Até o presente, a empresa produziu oito séries de televisão, incluindo a Bakugan Battle Brawlers, um sucesso em 2007 e a atual e bem-sucedida PAW Patrol, que é apresentada em mais de 160 países e territórios globalmente. A Spin Master conta com 28 escritórios e acima de 1.700 funcionários mundialmente no Canadá, Estados Unidos, México, França, Itália, Reino Unido, Rússia, Eslováquia, Polônia, Alemanha, Suécia, Holanda, China, Hong Kong, Japão, Vietnã e Austrália.

Para obter informações adicionais – investidores: Mark Segal, vice-presidente executivo e diretor financeiro, marks@spinmaster.com. Mídia: Tammy Smitham, vice-presidente de comunicações e responsabilidade social corporativa, mediarelations@spinmaster.com

FONTE Spin Master Ltd.

