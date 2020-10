Spin Master fait l'acquisition du célèbre Rubik's Cube®

Inventé par Ernő Rubik en 1974 et lancé mondialement en 1980, le Rubik'sCube est devenu un engouement mondial, avec des centaines de millions d'unités vendues, et a inspiré et défié jeunes et moins jeunes depuis lors. En tant que puzzle accrédité STEM, le Rubik'sCube soutient le développement du cerveau et des compétences cognitives en permettant aux enfants et aux adultes d'utiliser leur créativité, tout en développant et en encourageant l'intelligence.

« Le Rubik'sCube est un puzzle emblématique qui a imprégné la culture pop et captivé les fans pendant plus de 40 ans », a déclaré Elizabeth LoVecchio, vice-présidente du marketing des jeux chez Spin Master. « Nous sommes ravis de l'opportunité qui nous est offerte de mettre notre innovation de marque sur l'ensemble du portefeuille de Rubik's et d'étendre la distribution à travers notre empreinte mondiale. »

« C'est vraiment excitant que Spin Master continue l'héritage du Rubik's Cube et réalise ma vision de nourrir les générations futures de façon plus intelligente par le jeu », a déclaré Ernő Rubik. « Nous avons choisi Spin Master en raison de son objectif à long terme et de son caractère. »

Spin Master a renforcé sa position de leader dans la catégorie des jeux grâce à l'acquisition de nouveaux titres et à des partenariats et collaborations innovants. La catégorie des jeux et puzzles est l'une des super catégories qui connaît la plus forte croissance en 2020*, les familles passant plus de temps de qualité à la maison avec leurs proches. Aujourd'hui, Spin Master est la troisième plus grande société de jeux aux États-Unis**.

« Il existe de nombreuses possibilités de croissance pour Spin Master avec la marque Rubik's, alors que nous passons à un modèle mixte de ventes directes en association avec des partenaires existants dans le monde entier », a déclaré Anton Rabie, président et co-PDG de Spin Master. « Notre division jeux a connu une croissance continue au cours de la dernière décennie et constitue une pierre angulaire du portefeuille diversifié de Spin Master. L'ajout du légendaire Rubik'sCube à notre liste de jeux est un moment historique et nous sommes honorés de poursuivre cet héritage. »

L'acquisition de Rubik's Brand Ltd marque la 22e acquisition de Spin Master depuis la création de la société en 1994 et la 12e depuis son introduction en bourse en 2015. La clôture de la transaction est prévue pour le 4 janvier 2021.

* Source : Le groupe NPD | Service de suivi des ventes au détail prévu | G9 | YTD 20 mai ** Source : Le groupe NPD YTD August pour la catégorie Jeux/Puzzle

