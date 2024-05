Spineart erhält 510(k)-Zulassung für den anterioren zervikalen SCARLET® AC-Ti Cage

GENF, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Spineart, ein schnell wachsendes Unternehmen, das sich auf die Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat, gibt mit Stolz die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen SCARLET® AC-Ti gesicherten anterioren zervikalen Cage bekannt.

SCARLET AC-Ti

Das SCARLET® AC-Ti baut auf einer jahrzehntelangen Erfahrung mit dem SCARLET®-System auf. SCARLET® AC-Ti bietet neue Funktionen wie das morphometrische Profil MIMETIX®, das anhand digitaler Modelle der Wirbel entwickelt wurde, um die Kontaktfläche zwischen Implantat und Endplatten zu optimieren. Das System ermöglicht die Befestigung mit Schrauben und Dübeln.

Der SCARLET® AC-Ti Cervical Cage nutzt die von Spineart entwickelte Ti-LIFE Technologie1. Die Ti-LIFE-Technologie, ein geschütztes additives Herstellungsverfahren, hat eine poröse Struktur, die der trabekulären Knochenstruktur sehr ähnlich ist.

"Diese Zulassung unterstreicht unser Engagement für Innovation und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer erfolgreichsten Produkte, wie dem SCARLET®-System", so Alessia Erlingher, Chief Commercial Officer bei Spineart.

Weitere Informationen über den SCARLET® AC-Ti-Cage für die Halswirbelsäule und das umfassende Angebot an Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgie von Spineart finden Sie unter spineart.com

Für Medienanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: [email protected].

Über Spineart

Spineart ist ein globales Unternehmen, das sich auf Innovationen in der Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat und sich dafür einsetzt, dass Chirurgen und Krankenhäuser auf der ganzen Welt innovative Technologien zum Wohle ihrer Patienten schneller einsetzen können. Spineart ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Innovation und Einfachheit und setzt mit seinem umfassenden Portfolio an Verfahrenslösungen und digitalen Technologien immer wieder neue Maßstäbe in der Wirbelsäulenchirurgie.

Spineart wurde mit dem „Prix de l'Economie Genevoise 2022" für seinen Beitrag zu technologischen und wissenschaftlichen Innovationen, kommerziellen Aktivitäten, der Schaffung von Arbeitsplätzen und ESG-Grundsätzen ausgezeichnet.

Besuchen Sie spineart.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

1 Joseph L. Laratta, MD - Bradley J. Vivace, MD - Mónica López-Peña, DVM, PhD - Fernando Muñoz Guzón, DVM, PhD - Antonio Gonzalez-Cantalpeidra, DVM, PhD - Alberto Jorge-Mora, MD, PhD - Rosa Maria Villar - Laura Pino-Lopez, PhD - Alexandr Lukyanchuk, BS - Erik Arden Taghizadeh, BS - Jesús Pino-Minguez, MD, PhD. 3D-gedruckte Titankäfige ohne Knochentransplantat übertreffen PEEK-Käfige mit Autotransplantat in einem Tiermodell. Wirbelsäulen-Journal. 2021; 22(6): DOI (https://doi.org/10.1016/j.spinee.2021.12.004)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421455/SCARLET_AC_Ti_tech.jpg