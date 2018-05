Spinnaker Support nomme un nouveau cadre dirigeant pour ses opérations d'Asie-Pacifique

M. Lee était en dernier lieu vice-président et directeur de Maintenance Go-to-Market pour SAP Korea où il a dirigé des stratégies conçues pour soutenir l'excellence opérationnelle des clients tout en stimulant leur transformation et leurs innovations numériques. JS était chargé de protéger et de développer les revenus de support SAP.

M. Lee était le premier employé de SAP Korea où il a établi l'entité juridique en 1995. Il a pris les rênes de l'entreprise en 2008 et a contribué depuis à établir et à développer les activités Maintenance Go-to-Market en Chine, à Taiwan, et à Hong Kong. Avant de rejoindre SAP, M. Lee a occupé des postes de finance et de relations humaines de haut niveau chez Monsanto et Motorola.

« La transformation est inévitable et il n'est pas nécessaire que les organisations continuent de trop payer pour un support sur site, que ce soit sur SAP ou Oracle », a déclaré JS Lee. « J'ai choisi Spinnaker Support plutôt que d'autres options car je considère qu'ils sont mieux placés pour répondre à la demande actuelle et future en termes de support sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique. »

« Nous avons remporté un énorme succès en Corée l'année passée. JS est le choix idéal pour diriger nos opérations d'Asie-Pacifique à travers leur prochaine phase de croissance et pour communiquer efficacement notre proposition de valeur unique aux directeurs financiers progressistes de la région », a confié pour sa part Matt Stava, PDG de Spinnaker Support.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un important prestataire de confiance de support tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support obtiennent un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts de maintenance annuels et peuvent maintenir indéfiniment leurs versions de logiciel actuelles. Un nombre croissant de nos clients de support tiers utilisent les services progressifs que nous offrons. Nous sommes encore le seul prestataire de support tiers à fournir des services gérés d'application, des services gérés de technologie et des conseils lorsque les clients préfèrent tout consolider auprès d'un seul fournisseur. Ils se fient à Spinnaker Support pour assurer la performance optimale de leurs applications d'entreprise tout en les aidant à naviguer du « sur les lieux » à l'hybride et au cloud.

La gamme de services primés de Spinnaker Support couvre SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits Oracle Technology et Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca et plus encore. Pour en savoir plus sur Spinnaker Support, consultez http://www.spinnakersupport.com/. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook, ou Google+.

