Spiro™ Enthüllt Mit Dem Neuesten n⋅Spiro™-Theme „Beyond the Room", Wie Marken Einflussreiche Verbraucher-Communities Aufbauen Können

LAS VEGAS, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Spiro™, die globale Agentur für Markenerlebnisse für das NEW NOW™, stellt die neueste Folge ihrer „Thought Leadership"-Reihe „n⋅Spiro™ " vor. In „Beyond the Room: The Four Phases of Community" wird enthüllt, wie Marken starke, einflussreiche Marken-Communities aufbauen können. Das n⋅Spiro-Programm beleuchtet eine Vielzahl von Themen, die für die Marketing-, Branding- und Event-Profis von heute relevant sind. Das neueste Theme konzentriert sich darauf, wie und warum Marken über den transaktionalen Austausch hinausgehen sollten, um tiefere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie Verbindungen schaffen, die sich zu dauerhaften Marken-Communities entwickeln, auch lange nachdem ein „Event" bereits beendet ist.

n·Spiro™ Beyond the Room: The Four Phases of Community brought to you by Spiro™.

„Beyond the Room" untersucht, wie wichtig die Förderung menschlicher Beziehungen für das Publikum von heute ist und wie Marken Events und Erlebnisse in der Lage sind Beziehungen zu gestalten, die zwischen Markenaktivitäten und auch darüber hinaus gepflegt werden können. Während die Verbindung und der Aufbau von Beziehungen zu den Verbrauchern schon immer ein wichtiger Bestandteil der Geschäftstätigkeit war, ist die bewusste Bildung einer Community heute besonders wichtig. Das liegt daran, dass die Menschen in den letzten Jahren mit „Erlebnisdefiziten" konfrontiert wurden, sowie mit einem Rückgang der Dauer und der Qualität der Zeit, die sie mit gleichgesinnten Menschen verbrachten haben.

„Im Herzen des menschlichen Daseins liegt der Wunsch nach Verbindung", sagte Beki Winchel, Direktor für Thought Leadership & Innovation bei Spiro. „Wir Menschen wollen uns gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen. Wir wollen Räume finden, in denen wir uns mit anderen austauschen können, die unsere Werte teilen und die diese Werte an uns zurückgeben."

Das Theme „Beyond the Room" konzentriert sich auf die Kraft der Bildung von Marken-Communities und darauf, wie Marken und Marketing-Experten gezielt Erlebnisse gestalten können, die zu einer dauerhaften Verbindung zwischen Teilnehmern, Publikum und Marken einladen und diese fördern, sowohl „im Raum" eines Marken-Events, als auch weit darüber hinaus.

„Die Menschen nehmen an Events teil, aber sie schließen sich Communities an", sagt Jeff Stelmach, Globaler Präsident von Spiro. „Die Event-Experten von heute müssen bewusst Erlebnisse entwerfen, welche das Publikum dort, wo es sich befindet und wie es sich engagieren möchte, vereinen und verbinden lässt, unabhängig davon, wie sich die Medien, die Kommunikation oder die Übermittlungsmethoden verändert haben.

Das Thought Leadership-Programm von n⋅Spiro umfasst Erkenntnisse von führenden Persönlichkeiten im Bereich Markenerlebnis aus verschiedenen Branchen. Es befasst sich mit einer breiten Palette von Themen, die Marken dabei helfen, tiefere Beziehungen zu ihrem Publikum aufzubauen. Weitere Informationen über Spiro und die laufenden Bemühungen der Agentur, andere durch n⋅Spiro aufzuklären, finden Sie unter ThisIsSpiro.com/nspiro.

Spiro ist die globale Agentur für Markenerlebnisse für das NEW NOW™. Wir schaffen globale Events und Erlebnisse, die die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, neu definieren. Wir erwecken dies über integrierte physische, digitale, mobile und hybride Medien zum Leben. In Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Marken der Welt, sind die Strategen, Creator, Innovatoren, Builder, Marketingleute und Spezialisten von Spiro auf analytisches und strategisches Event-Management, kreatives Design und Produktion spezialisiert. Zusammen liefern wir einflussreiche erfahrbare Ausstellungen, Konferenzen und Events, Produkteinführungen, Sponsoring-Aktivierungen und Pop-ups, die das Publikum vereinen, wo auch immer es sein mag.

