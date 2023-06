Spiro™ révèle comment les marques peuvent créer des communautés de consommateurs à fort impact grâce à la dernière thématique de n⋅Spiro™ « Beyond the Room »

Il s'agit de livres blancs, d'applications pratiques, d'entrevues et d'autres ressources pour mettre en évidence différents domaines pertinents pour les professionnels du marketing et de l'événementiel

LAS VEGAS, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Spiro™, l'agence mondiale de création d'expériences de marque pour le NEW NOW™, présente le dernier épisode de sa série sur le leadership éclairé, n·Spiro™, qui explique comment les marques peuvent bâtir des communautés de marques fortes et à fort impact dans « Beyond the Room : The Four Phases of Community » (Au-delà de la salle : les quatre étapes de la communauté). Le programme n·Spiro explore une variété de sujets pertinents pour les professionnels du marketing, de l'image de marque et de l'événementiel d'aujourd'hui ; le dernier thème explore comment et pourquoi les marques devraient aller au-delà des échanges transactionnels pour établir des relations plus étroites avec leurs clients - en nouant des liens qui se transforment en communautés de marques durables bien après la fin d'un « événement ».

n·Spiro™ Beyond the Room: The Four Phases of Community brought to you by Spiro™.

« Beyond the Room » examine à quel point il est essentiel de favoriser les liens humains pour le public d'aujourd'hui - et comment les marques peuvent concevoir des événements et des expériences visant à créer des liens entre deux activations de marque et bien après. Bien que l'établissement de liens et de relations avec les consommateurs ait toujours été une partie importante de la conduite des affaires, il est particulièrement important aujourd'hui d'avoir l'intention de créer une communauté. En effet, ces dernières années ont laissé les gens face à des « déficits d'expérience » ou à des diminutions de la quantité et de la qualité du temps passé avec des personnes partageant des points de vue similaires.

« Au cœur de la condition humaine, il y a un désir de lien, a déclaré Beki Winchel, directrice du leadership éclairé et de l'innovation chez Spiro. En tant que personnes, nous voulons nous sentir vus, entendus et valorisés. Nous voulons trouver des espaces pour interagir avec d'autres personnes qui partagent nos valeurs et que ces valeurs nous soient reflétées en retour. »

Ce thème, « Beyond the Room », met l'accent sur le pouvoir de bâtir une communauté de marque, et sur la façon dont les professionnels des marques et du marketing peuvent intentionnellement concevoir des expériences qui encourageant et invitent à nouer un lien durable entre les participants, le public et les marques - à la fois « dans la salle » d'un événement de marque et bien au-delà.

« Les personnes assistent aux événements, mais ils rejoignent les communautés, a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. Les professionnels de l'événementiel d'aujourd'hui doivent avoir l'intention de concevoir des expériences qui unissent et rapprochent les publics là où ils se trouvent et suivant la façon dont ils veulent participer, peu importe que les médias, les messages ou les manières de les transmettre aient changé. »

Le programme de leadership éclairé de n·Spiro contient des points de vue de leaders de l'expérience de marque toutes industries confondues et explore un large éventail de sujets qui aident les marques à nouer des liens plus étroits avec leur public. Pour en savoir plus sur Spiro et les efforts continus de l'agence pour éduquer les autres grâce à n·Spiro, consultez ThisIsSpiro.com/nspiro.

À propos de Spiro

Spiro est l'agence mondiale de création d'expériences de marque pour le NEW NOW™. Nous créons des événements et des expériences mondiales qui redéfinissent la façon dont les humains se connectent, et nous leur donnons vie à travers des supports physiques, numériques, mobiles et hybrides intégrés. Travaillant avec certaines des marques les plus reconnues au monde, les stratèges, créateurs, innovateurs, constructeurs, spécialistes du marketing et spécialistes de Spiro sont compétents dans la gestion analytique et stratégique des événements, la conception créative et la production. Ensemble, nous créons des expériences à fort impact, des conférences et des événements, des lancements de produits, des activations de sponsoring et des pop-ups de consommateurs qui rassemblent les publics, où qu'ils se trouvent.

CONTACT :

Ashley Serafin

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141987/n_Spiro_Beyond_the_Room.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2091294/SPIRO_FullColor_Logo.jpg

SOURCE Spiro