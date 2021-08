Spoke collabore avec Qualcomm Technologies pour transformer la sécurité des cyclistes et des usagers de la mobilité légère

Spoke relie les usagers de la route vulnérables aux véhicules grâce aux solutions cellulaires C-V2X (Vehicle-to-Everything) de Qualcomm Technologies, Inc.

DENVER et TURIN, Italie, 13 août 2021 /PRNewswire/ --

Spoke, une plateforme de mobilité axée sur la sécurité, la connectivité et les expériences enrichissantes pour les conducteurs, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir une technologie connectée aux usagers de la route vulnérables, notamment les cyclistes et les motocyclistes, en utilisant les solutions cellulaires C-V2X de Qualcomm Technologies. Inc. Première en son genre, la suite matérielle et logicielle de Spoke, qui comprend les solutions C-V2X, est conçue pour être le premier système connecté fiable et robuste du secteur à offrir une communication directe et sécurisée pour la connaissance du contexte et les alertes entre les conducteurs et les usagers, améliorant ainsi la sécurité des usagers vulnérables.

Repensant le facteur de forme, qui était auparavant conçu pour l'automobile, la nouvelle solution matérielle de Spoke est conçue pour permettre aux véhicules d'identifier les usagers vulnérables à l'aide de la même technologie C-V2X que celle utilisée dans les véhicules. La solution de Spoke vise à fournir une communication directe entre les usagers de la route, les véhicules et l'infrastructure routière sans avoir besoin d'un réseau cellulaire, fournissant le niveau d'information fiable en temps réel essentiel pour les applications de sécurité. Cette capacité permet une augmentation essentielle des autres capteurs des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tels que les caméras, les radars et les radars de détection de lumière (LIDAR).

« Il s'agit d'une connectivité révolutionnaire à la fois pour la sécurité et pour l'expérience de la mobilité en général », a déclaré Jarrett Wendt, PDG de Spoke. « Pour la première fois, Spoke fournira du matériel et des logiciels spécialisés, ce que nous appelons les « usagers de la route vulnérables à tout » (VRU2X), afin de débloquer la communication V2X pour les usagers les plus vulnérables. Le VRU2X déverrouille la précision de la localisation grâce à une communication numérique directe qui connecte tous les utilisateurs de manière anonyme les uns aux autres et à l'infrastructure. »

Le C-V2X est conçu de façon unique pour offrir une communication directe très fiable et à faible latence entre les usagers vulnérables, les véhicules et l'infrastructure routière dans le spectre des ITS de 5,9 GHz sans dépendre des réseaux cellulaires. Le C-V2X peut fournir une diffusion très fiable et à faible latence pour prendre en charge les cas d'utilisation de sécurité avancée et l'automatisation améliorée des véhicules. Le C-V2X est également compatible à l'échelle mondiale avec les réseaux 5G et les interfaces de programmation d'applications sur le cloud, permettant de nombreuses capacités avec l'intelligence artificielle/l'apprentissage automatique pour améliorer les fonctions de sécurité.

La communication directe C-V2X est une technologie essentielle pour les applications de sécurité et de mobilité, contribuant à réduire les collisions et les embouteillages liés aux incidents pour une circulation plus efficace.

Spoke travaille avec un certain nombre de parties prenantes, dont Qualcomm Technologies et des équipementiers de véhicules, de vélos, de scooters et de motos, afin de maximiser l'échelle, l'adoption et l'impact sur la sécurité. Le portefeuille de Spoke, qui comprendra également des communications basées sur des modems, sera lancé avec leurs partenaires OEM de vélos, motos et scooters en 2022.

« Spoke est né d'une passion visant à réduire la vulnérabilité des cyclistes, à prévenir les accidents et à sauver des vies grâce à une adaptation innovante de la technologie disponible aujourd'hui. Il existe une énorme opportunité d'offrir une expérience de voyage plus sûre, plus riche et plus dynamique », a ajouté M. Wendt. « Nous sommes convaincus que, grâce à notre travail avec divers intervenants, dont Qualcomm Technologies, nous serons en mesure d'atteindre notre objectif d'inclure les usagers de la route les plus vulnérables dans l'équation de l'écosystème du transport intelligent. Nous espérons que les technologies C-V2X de Qualcomm Technologies, à la pointe de l'industrie, permettront d'améliorer le portefeuille de sécurité et de mobilité de Spoke, afin que nous puissions tous rentrer chez nous en toute sécurité. »

Pour obtenir des images de Spoke et d'autres ressources, rendez-vous sur le site https://qualcommtechnologiesinc.box.com/s/qbe94fqd830lffftle4pq32ugdr4m57v

À propos de Spoke

Spoke élève la sécurité routière à un tout nouveau niveau. Nous mettons en synergie des technologies de pointe avec des partenaires de premier plan sur le marché pour offrir des solutions transformatrices, uniques en leur genre, basées sur des CV2X et des modems, qui offrent une nouvelle tranquillité d'esprit lors de nos trajets quotidiens, de nos déplacements et de nos aventures. Spoke se consacre à la protection des personnes les plus vulnérables sur les routes en les connectant aux autres usagers et à l'écosystème de mobilité qui les entoure.

Amy Ford / Affaires extérieures

[email protected]

+1 303-514-4913

www.spokesafety.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1593290/Spoke_Logo.jpg

SOURCE Spoke