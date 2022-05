Společnost CoverGo vybrala ve sponzorské sérii A 15 milionů dolarů na podporu globálního rozšíření své no-code pojišťovací platformy

Série financování A zdůrazňuje rychlý růst a úspěch společnosti CoverGo, jejíž stálé roční výnosy ze softwaru se od ledna 2021 zvýšily více než 10x.

NEW YORK a HONGKONG, 16. května 2022 /PRNewswire/ -- Přední globální SAAS (software jako služba) no-code pojišťovací platforma pro pojištění pro firmy CoverGo dnes oznámila, že v rámci financování série A vedeného kalifornskou společností SemperVirens VC za účasti amerických investičních firem SixThirty, Tribeca Early Stage Partners a Fresco Capital získala celkem 15 milionů dolarů. Mezi strategické investory patří panafrická pojišťovací skupina Old Mutual, asijská pojišťovací skupina Asia Financial Holdings, americká XN Worldwide Insurance (součást Henner Group) a pojišťovací fond Noria Capital pro Blízký východ a Afriku. Na tomto převisovém kole se podíleli také stávající investoři do insurtech (pojišťovacích technologií).

Caribou Honig, generální partner společnosti SemperVirens, známý také jako „kmotr insurtechu" a zakladatel největší světové insurtech konference InsureTech Connect, zaujme v rámci investice místo pozorovatele v představenstvu.

Platformu CoverGo, která umožňuje vytvářet a uvádět na trh všechny typy pojistných produktů během několika dní, rozvíjet vícekanálovou distribuci, zefektivnit správu pojistných smluv a automatizovat procesy pojistných událostí, zavádí stále více společností poskytujících majetkové, úrazové, zdravotní a životní pojištění i nově vznikajících insurtech společností. Stálé roční příjmy společnosti CoverGo tak vzrostly od ledna 2021 více než 10x.

CoverGo již spolupracuje s významnými pojišťovnami, jako jsou AXA, MSIG (MS&AD Insurance Group), Dai-ichi Life a Bank of China Group Insurance, a dalšími partnery, jako jsou Deloitte, Accenture, IBM a Synpulse v Asii, USA, Kanadě, Latinské Americe, na Blízkém východě i na dalších trzích po celém světě. Nové investice pomohou urychlit mezinárodní expanzi platformy CoverGo, rozvinout partnerskou síť s poradenskými společnostmi a rozšířit prodejní a odborné týmy v USA a v asijsko-pacifickém regionu, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po platformě CoverGo.

„Na světě je jen hrstka technologií, které mohou výrazně změnit tvář pojišťovnictví. No-code na tento krátký seznam jednoznačně patří," říká Caribou Honig. „V době, kdy se pojišťovny začínají přiklánět k zavádění inovací, má CoverGo jedinečnou pozici pro urychlení digitální transformace a zvýšení efektivity v celém hodnotovém řetězci pojišťovnictví. Platforma nové generace společnosti CoverGo nabízí pojišťovnám bezkonkurenční kombinaci rychlého uvedení na trh, úspory nákladů a bezpečnosti, která jim zajistí úspěch nyní i do budoucna. Nesmírně nás těší, že můžeme společnost CoverGo na její cestě k růstu a expanzi na americkém trhu podpořit."

„Pojišťovací společnosti si dnes více než kdy dříve uvědomují, že zakázkový vývoj IT je příliš pomalý a nákladný, přičemž hotové softwarové balíčky nedokážou uspokojit měnící se požadavky na produkty a potřeby zákazníků. Proto po celém světě rychle roste poptávka po skutečně konfigurovatelné no-code platformě, která společnostem umožní agilitu a udržení relevance v proměnlivém světě," řekl generální ředitel a zakladatel společnosti CoverGo Tomas Holub. „Nové financování a jedinečná kombinace strategických investorů z oblasti pojišťovnictví pomůže CoverGo rychleji proniknout k pojišťovnám z celého světa."

O společnosti CoverGo

Společnost CoverGo je autorem první modulární no-code pojišťovací platformy k okamžitému použití, která využívá přes 500 otevřených API rozhraní pro pojišťovnictví a umožňuje pojišťovnám maximálně pružnou, škálovatelnou a efektivní digitální transformaci. Společnosti nabízející majetkové, úrazové, zdravotní a životní pojištění využívají platformu CoverGo k vytvoření a spuštění všech typů pojistných produktů během několika dní, rozvoji vícekanálové distribuce, zefektivnění správy pojistných smluv a automatizaci procesů pojistných událostí. Další informace najdete na https://covergo.com .

O společnosti SemperVirens VC

SemperVirens je přední americká investiční společnost zaměřená na systémové investice do společností v oblasti správy pracovních sil, zdravotní péče a finančních technologií. Firma disponuje sítí vedoucích pracovníků, oborových analytiků a distribučních partnerů, která slouží jako vlastní platforma pro kontakt, analýzu a podporu nejzajímavějších společností v cílových sektorech.

