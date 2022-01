Společnost Electric Capital vydává vývojářskou zprávu za rok 2021

Aktivita vývojářů v oblasti kryptoměn dosáhla v roce 2021 historického maxima.

SAN FRANCISCO, 6. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Electric Capital dnes vydala svou vývojářskou zprávu za rok 2021, která se etablovala jako standard pro pochopení aktuální situace ve světě kryptoměn. Pro vytvoření zprávy za rok 2021 jsme analyzovali téměř 500 tisíc úložišť a 160 milionů revizí kódu.

Rok 2021 byl důležitým milníkem pro Layer 1, DeFi i celý blockchainový ekosystém. Několik klíčových poznatků:

V roce 2021 bylo dosaženo počtu 18 000 aktivních vývojářů, což je historicky nejvyšší číslo. V roce 2021 se připojilo 65 % všech aktivních vývojářů v oblasti kryptoměn. Mezi pět největších vývojářských ekosystémů patřilo Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana a Bitcoin.

Ethereum a Bitcoin pokračují v růstu

Ethereum si v roce 2021 získalo o 42 % více vývojářů, zatímco Bitcoin si polepšil o 9 %. Ethereum má i nadále největší ekosystém nástrojů, aplikací a protokolů a komunita vývojářů je 2,8krát větší než u druhého největšího ekosystému. Ethereum přitahuje 20 % všech nových vývojářů kryptoměn a má nejlepší míru udržení vývojářů, kteří zůstali i po čtvrtém roce.

Které ekosystémy rostou nejrychleji?

Pěti největšími vývojářskými ekosystémy v roce 2021 byly Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana a Bitcoin. Ekosystém kryptoměny Solana se mohl pyšnit pětinásobným růstem, zatímco NEAR se s více než čtyřnásobným růstem posunul na šesté místo. Polygon, Binance Smart Chain a Cardano v roce 2021 své ekosystémy zvětšily více než dvojnásobně.

Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche a Terra rostou rychleji než Ethereum ve stejném období své historie.

Pro více informací doporučujeme přečíst si přímo Electric Capital Developer Report pro rok 2021.

O společnosti Electric Capital

Electric Capital je přední venture firma působící v oblasti blockchainu a webu 3.0. Investujeme do kryptoměn, blockchainových podniků, fintech společností a tržišť. Náš tým zakladatelů a developerů sestavuje kód, analyzuje blockchainy, profiluje uzly, pomáhá zabezpečovat kryptosítě a obecně pomáhá světové kryptokomunitě. Každoroční vývojářská zpráva společnosti Electric Capital je průmyslovým standardem pro pochopení ekosystémů napříč kryptosítěmi. Společnost Electric Capital a její zakladatelé investovali do kryptografických společností, jako jsou Anchorage, Bitwise, Celo, Coda, DerivaDex, Elrond, dYdX, Lightning Labs, Mobilecoin, Oasis a NEAR.

