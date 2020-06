Společnost JA Solar podepsala smlouvu o spolupráci s mexickým distributorem Exel Solar

PEKING, 17. června 2020 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar (dále jen „společnost"), výrobce vysoce výkonných fotovoltaických (PV) produktů, nedávno podepsala smlouvu o spolupráci s firmou Exel Solar, předním distributorem fotovoltaických produktů v Mexiku. V rámci smlouvy se strany dohodly na posílení spolupráce v oblasti poskytování kvalitnějších solárních modulů zákazníkům v Mexiku s cílem dalšího rozvoje trhu se solární energií v této zemi.

Společnost JA Solar, po svém vstupu na mexický trh v roce 2016, navázala s firmou Exel Solar pevné vztahy. Poté, co mexická vláda začala podporovat rozvoj obnovitelné energie, zaznamenalo odvětví solární energie značný rozmach. V návaznosti na tento vývoj se společnost JA Solar, jako partner firmy Exel Solar, jednoho z největších distributorů solární energie v Mexiku, těší na to, že do místního sektoru solární energie přinese nové příležitosti a přispěje k transformaci místního fotovoltaického trhu.

Již od roku 2019 přijímají zákazníci v Mexiku vysoce efektivní a cenově dostupné fotovoltaické produkty společnosti JA Solar příznivě, a to jak v segmentu velkoobchodní výroby solární energie, tak v oblasti distribuce.

Společnost Exel Solar má více než 12 let zkušeností z působení na trhu se solární energií v Mexiku a specializuje se na dodávky produktů od předních solárních značek systémovým integrátorům, kteří pak poskytují svá řešení zákazníkům z veřejné, komerční i průmyslové sféry po celém Mexiku. „Jsme velmi rádi, že můžeme být i nadále hlavním distributorem společnosti JA Solar v Mexiku," řekl Horacio Duhart, generální ředitel společnosti Exel Solar. „Společnost JA Solar je pro nás skvělým partnerem, který dodává nejen špičkové solární moduly, ale její skvělé služby a podpora firmě Exel Solar pomáhají stát se předním distributorem v Mexiku."

„Těší nás, že naše fotovoltaické produkty zaznamenaly na mexickém trhu velký úspěch," řekl Jin Baofang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JA Solar, „Tato smlouva o spolupráci představuje další nový mezník ve vývoji a dodávkách fotovoltaických produktů, vybavených vysoce výkonnými a moderními technologiemi, našim zákazníkům v Mexiku. Společnost JA Solar si cení toho, že může, v rámci vzájemného partnerství, s firmou Exel Solar spolupracovat při dodávkách kvalitnějších solárních modulů a realizaci špičkových solárních projektů po celé zemi."

„Těšíme se na další posílení naší spolupráce s distributory po celém světě s cílem zkvalitňovat služby poskytované našim zákazníkům a přispívat k dalšímu rozvoji fotovoltaického průmyslu," dodal Jin Baofang.

O společnosti Exel Solar

Společnost Exel Solar, přední distributor solární energie v Mexiku, sídlí v hlavním městě mexického státu Yutakan Mérida a prostřednictvím svých skladů ve městech Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana a Merida pokrývá dodávkami celou zemi. Společnost Exel Solar je dceřinou společností firmy Exel del Norte, která má 32 let zkušeností v oboru informatiky a technologií.

O společnosti JA Solar

Společnost JA Solar, založená v roce 2005, vyrábí vysoce výkonné fotovoltaické produkty. Firma má 12 výrobních závodů a více než 20 poboček po celém světě a ve svém podnikání se zabývá silikonovými pláty, články moduly a fotovoltaickými elektrárnami. Produkty společnosti JA Solar jsou dostupné ve více než 120 zemích a regionech a v širokém měřítku se používají v pozemních elektrárnách, v komerčních a průmyslových střešních fotovoltaických systémech i ve fotovoltaických systémech na střechách rezidenčních objektů. Společnost již několik let za sebou patří mezi 500 nejúspěšnějších firem v Číně (podle žebříčku Fortune China 500) a mezi 500 nejlepších globálních firem zaměřených na nové energie (Global Top 500 New Energy Enterprises).

