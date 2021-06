Společnost Solis za své měniče získala celosvětové uznání a ocenění pro nejlepší společnost fotovoltaického průmyslu pro rok 2021 v 8 zemích na 5 kontinentech

„Změna klimatu je výzvou pro celé lidstvo a ve všech částech světa probíhá energetická transformace. Jako globálnímu výrobci měničů se společnosti Solis již podařilo prosadit v různých zemích světa a dokáže svými produkty přesvědčit zákazníky. Pečeť „Top Brand PV" je udělována na základě hlasů firem z odvětví a je důkazem vynikající práce na cestě k přechodu na novou podobu energetiky," říká Markus A.W. Hoehner, zakladatel a generální ředitel organizace EuPD Research Sustainable Management GmbH

„Společnost Solis má v Evropě skvělou pověst a jsme rádi, že jsme již šestým rokem po sobě získali toto ocenění organizace EUPD Research. Již více než 15 let se společnost Solis zaměřuje na navrhování a výrobu vysoce kvalitních stringových měničů a skutečnost, že montážní firmy rok co rok hlasují právě pro naši značku, potvrzuje vysokou kvalitu našich produktů a služeb. Nabízíme stringové měniče o výkonu od 0,7 kW do 255 kW, stejně jako jednofázové a třífázové hybridní měniče pro bateriová úložiště, a těšíme se na budoucnost solární energie v Evropě." říká Sandy Woodward, obchodní ředitel společnosti Solis pro Evropu.

Toto ocenění je založeno na každoročním průzkumu Global PV Installer Monitor, který se zaměřuje na firmy instalující fotovoltaická zařízení po celém světě, a uděluje se výrobcům modulů, měničů a úložných baterií, jakož i velkoobchodníkům. Další informace o ocenění Top Brand PV 2021 najdete na adrese www.solisinverters.com .

Společnost Solis vyvíjí technologii pro napájení světa čistou energií.

