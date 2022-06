Společnost Univar představuje „Foodology" a posiluje své angažmá v globálním průmyslu potravinářských přísad

Pod hlavičkou Foodology by Univar Solutions bude nyní společnost pokračovat v budování svých odborných znalostí ve všech aspektech prodeje, marketingu a distribuce potravinářských a výživových přísad, a to s využitím své globální sítě potravinářských odborníků, zkušebních kuchyní a robustního portfolia rozmanitých a udržitelných přísad, aby mohla přinášet nejnovější trendy a řešení v oblasti technologií i aplikace. Foodology se tak stane cenným partnerem pro značky a dodavatele všech velikostí, kteří chtějí vyvíjet výrobky s čistším složením, reagovat na trendy na trhu nebo v oblasti regulace, testovat tvrzení o nepřítomnosti složek apod. na etiketách a také rychleji uvádět nové výrobky na trh.

„Projekt Foodology je spojením našich předních distribučních zdrojů a globální sítě potravinářských vědců a specialistů na přísady v našem ekosystému center řešení, včetně potravinářského inkubátoru v prostorách The Hatchery v Chicagu, s ještě silnější skupinou odborníků z oboru," dodal Kevin Hack, globální viceprezident pro potravinářské přísady ve společnosti Univar Solutions. „Kombinuje náš mimořádný distribuční dosah s hlubokými technickými znalostmi z potravinářského průmyslu a umožňuje tak navrhovat a dodávat inovativní řešení do všech koutů světa. Tímto krokem se stáváme jasnou volbou pro oblast potravinových přísad."

Tým Foodology by Univar Solutions bude vystavovat na veletrhu Institute of Food Technologists (IFT) Expo v Chicagu ve dnech 10. až 13. července. Jeho start společnost oslaví také řadou akcí při oficiálním slavnostním otevření zkušební kuchyně v The Hatchery Chicago.

Další informace najdete na univarsolutions.com/foodology.

O společnosti Univar Solutions

Společnost Univar Solutions (NYSE: UNVR) je přední světový distributor speciálních chemických látek a přísad, který zastupuje špičkové portfolio předních světových výrobců. Díky největšímu soukromému přepravnímu parku a technickému prodejnímu týmu v oboru, bezkonkurenčnímu logistickému know-how, hlubokým znalostem trhu a právních předpisů i vývoje formulací a receptur a špičkovým digitálním nástrojům je skvěle vybavena poskytovat svým zákazníkům řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. Společnost Univar Solutions plní svůj úkol pomáhat udržovat komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné a zároveň se zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a zaměřovat se na společný růst. Více informací najdete na adrese univarsolutions.com.

