Univar Solutions объявила о запуске группы Foodology, подтвердив свою приверженность дальнейшему развитию мировой отрасли производства пищевых ингредиентов

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Univar Solutions Inc.

Jun 17, 2022, 10:05 ET

Компания Univar Solutions представляет программу Foodology и подтверждает свою приверженность дальнейшему развитию мировой отрасли производства пищевых ингредиентов

Группа сосредоточится на пищевых ингредиентах, ингредиентах для специализированного питания, инновациях и ускорении выпуска продукции

ДАУНЕРС-ГРОУВ, Иллинойс, 17 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (далее Univar Solutions, или компания), один из ведущих мировых дистрибьюторов химических веществ и ингредиентов и поставщик услуг с добавленной стоимостью, сегодня объявила о запуске Foodology, специальной группы, которая сосредоточится на удовлетворении уникальных потребностей в области дистрибуции и технических инноваций отрасли производства пищевых ингредиентов и ингредиентов для специализированного питания.

Univar Solutions
Univar Solutions
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Create the next winning recipe with Foodology by Univar Solutions. We are your trusted partner, with food and beverage ingredients for every eating occasion, distribution power and a global menu of solutions. Together, let's shape the future of food: univarsolutions.com/foodology
Create the next winning recipe with Foodology by Univar Solutions. We are your trusted partner, with food and beverage ingredients for every eating occasion, distribution power and a global menu of solutions. Together, let's shape the future of food: univarsolutions.com/foodology
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Group to focus on food and nutrition ingredients, innovation and product acceleration
Group to focus on food and nutrition ingredients, innovation and product acceleration
Group to focus on food and nutrition ingredients, innovation and product acceleration
Group to focus on food and nutrition ingredients, innovation and product acceleration
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Univar Solutions Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry
Create the next winning recipe with Foodology by Univar Solutions. We are your trusted partner, with food and beverage ingredients for every eating occasion, distribution power and a global menu of solutions. Together, let's shape the future of food: univarsolutions.com/foodology
Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry Group to focus on food and nutrition ingredients, innovation and product acceleration Group to focus on food and nutrition ingredients, innovation and product acceleration Univar Solutions Introduces ‘Foodology,’ Reinforces Commitment to Global Food Ingredients Industry

«Группа Foodology воплощает в себе неизменную приверженность компании Univar Solutions созданию "будущего пищевой промышленности" за счет предоставления мировым брендам доступа к необходимым ингредиентам, формулам, ресурсам для тестирования, экспертного опыта в области нормативно-правового регулирования и к производственно-сбытовой цепочке мирового класса, необходимых для того, чтобы кормить растущее население планеты с соблюдением принципов устойчивого развития, — заявил Ник Пауэлл (Nick Powell), президент подразделения пищевых и специальных ингредиентов и глава бизнеса Univar Solutions в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. — Создание группы Foodology также выделяет Univar Solutions на фоне конкурентов как полноценного дистрибьютора пищевых ингредиентов, новатора, поставщика безопасной продукции и партнера экспертного уровня».

Под эгидой Foodology компания продолжит развивать свой опыт по всем аспектам сбыта, маркетинга и дистрибуции пищевых и специализированных ингредиентов, используя свою глобальную сеть научных экспертов в области пищевой промышленности, тестовую кухню и широкий ассортимент разнообразных и экологически чистых ингредиентов, объединяя таким образом воедино новейшие технические, трендовые и прикладные решения. Благодаря этому подходу Foodology станет ценным партнером для брендов и поставщиков всех размеров, которые стремятся разрабатывать более экологически чистую продукцию, реагировать на рыночные и нормативные тенденции, проводить тестирование по требованиям "без содержания" и прочим правилам маркировки, а также более быстро выводить свою продукцию на рынок.

«Группа Foodology сочетает в себе наши лучшие в отрасли дистрибьюторские ресурсы, глобальную сеть научных экспертов в области пищевой промышленности и специалистов по ингредиентам по всей нашей экосистеме глобальных центров разработки, включая центр разработки продуктов питания в комплексе The Hatchery в Чикаго, с еще более сильной коллегией отраслевых экспертов, — отметил Кевин Хак (Kevin Hack), глобальный вице-президент по пищевым ингредиентам компании Univar Solutions. — Вобрав в себя нашу дистрибьюторскую сеть мирового класса и глубокие знания в области технологий пищевой промышленности, эта инициатива позволит разрабатывать и предоставлять инновационные решения во всех уголках мира, что сделает нас дифференцированным выбором для тех, кто нуждается в ингредиентах».

Группа Foodology компании Univar Solutions будет представлена на выставке Institute of Food Technology (IFT) в Чикаго 10–13 июля. Кроме того, компания отпразднует ее создание серией мероприятий в рамках торжественного открытия тестовой кухни в комплексе The Hatchery в Чикаго.

Более подробную информацию можно найти на сайте univarsolutions.com/foodology

Информация о компании Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) — один из ведущих мировых дистрибьюторов химических веществ и ингредиентов, представляющий первоклассный ассортимент продукции ведущих мировых производителей. Благодаря самому большому в отрасли парку частных транспортных средств и техническим специалистам по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативно-правового регулирования, разработке составов и рецептов, а также ведущим цифровым инструментам компания имеет хорошие возможности для предложения индивидуальных решений и дополнительных услуг для широкого спектра рынков, отраслей и приложений. Выполняя свою задачу по поддержанию здоровья, питания, чистоты и безопасности населения, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточиться на проекте Growing Together. Подробная информация представлена на сайте univarsolutions.com.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся некоторые заявления, касающиеся будущих событий и наших намерений, убеждений, ожиданий и прогнозов на будущее, которые являются «прогностическими заявлениями» по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и статьи 21E закона 1934 года о биржах ценных бумаг с поправками. Прогностические заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Прогностические заявления основаны на ожиданиях и убеждениях и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от описанных. Подробное обсуждение этих факторов и неопределенностей содержится в документах компании, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам. К числу потенциальных факторов, которые могут повлиять на такие прогностические заявления, относятся, в частности: максимальное географическое распространение пандемии COVID-19; длительность и тяжесть пандемии COVID-19; действия, которые могут быть предприняты государственными органами для устранения или иного смягчения последствий пандемии COVID-19; потенциальное негативное воздействие COVID-19 на мировую экономику и наших клиентов и поставщиков; общее воздействие пандемии COVID-19 на наш бизнес, результаты операций и финансовое положение; другие колебания общего экономического положения, в частности, в промышленном производстве и в соответствии с потребностями наших клиентов; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в деятельности наших клиентов; усиление конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; существенные изменения в ценах, спрос и наличие химических веществ; уровень нашей задолженности, ограничения, налагаемые нашими долговыми инструментами, и наша способность получать дополнительное финансирование, когда это необходимо; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, которыми мы руководствуемся, включая широкий спектр экологических законов, законы и нормативно-правовые акты в области охраны здоровья и техники безопасности; неспособность интегрировать бизнес и системы компаний, которые мы приобретаем, в том числе Nexeo Solutions Inc., или реализовать ожидаемые выгоды от таких приобретений; возможные сбои в работе и нарушения безопасности, включая случаи нарушения кибербезопасности; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; рост транспортных расходов и расходов на топливо, а также изменения в наших отношениях со сторонними поставщиками; несчастные случаи, сбои в обеспечении безопасности, ущерб окружающей среде, вопросы качества продукции и ответственности и напоминания; серьезные или системные сбои в доставке, связанные с нашей дистрибьюторской сетью или продуктами, которые мы носим; операционные риски, от которых мы не можем быть должным образом застрахованы; текущие судебные процессы и другие правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность колебаниям процентных ставок и валютных курсов; потенциальное нарушение доброжелательности; обязательства, связанные с приобретением, венчурные проекты и стратегические инвестиции; негативные изменения, влияющие на наши пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с работой профсоюзной части нашей рабочей силы; и другие факторы, описанные в документах, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем пресс-релизе, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем пресс-релизе. Кроме того, прогностические заявления, как правило, можно определить с помощью таких терминов, как «может», «планировать», «искать», «ожидать», «намереваться», «оценивать», «предполагать», «полагать» или «продолжать», а также с помощью их отрицательных вариантов или аналогичной терминологии. Любая информация о перспективах, изложенная в настоящем пресс-релизе, представлена только на дату публикации настоящего пресс-релиза, и компания не принимает на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру какой-либо перспективной информации с целью отражения изменений в допущениях, возникновении непредвиденных событий или иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Логотип  -  https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/1841285/Foodology_By_Univar.jpg

Видео  - https://www.youtube.com/watch?v=w_KhXV5knpo

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/1841282/Foodology1.jpg

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/1841283/Foodology4.jpg

Фото  -  https://mma.prnewswire.com/media/1841284/Foodology3.jpg

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/1841286/Foodology2.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

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