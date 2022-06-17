Univar Solutions объявила о запуске группы Foodology, подтвердив свою приверженность дальнейшему развитию мировой отрасли производства пищевых ингредиентов

«Группа Foodology воплощает в себе неизменную приверженность компании Univar Solutions созданию "будущего пищевой промышленности" за счет предоставления мировым брендам доступа к необходимым ингредиентам, формулам, ресурсам для тестирования, экспертного опыта в области нормативно-правового регулирования и к производственно-сбытовой цепочке мирового класса, необходимых для того, чтобы кормить растущее население планеты с соблюдением принципов устойчивого развития, — заявил Ник Пауэлл (Nick Powell), президент подразделения пищевых и специальных ингредиентов и глава бизнеса Univar Solutions в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. — Создание группы Foodology также выделяет Univar Solutions на фоне конкурентов как полноценного дистрибьютора пищевых ингредиентов, новатора, поставщика безопасной продукции и партнера экспертного уровня».

Под эгидой Foodology компания продолжит развивать свой опыт по всем аспектам сбыта, маркетинга и дистрибуции пищевых и специализированных ингредиентов, используя свою глобальную сеть научных экспертов в области пищевой промышленности, тестовую кухню и широкий ассортимент разнообразных и экологически чистых ингредиентов, объединяя таким образом воедино новейшие технические, трендовые и прикладные решения. Благодаря этому подходу Foodology станет ценным партнером для брендов и поставщиков всех размеров, которые стремятся разрабатывать более экологически чистую продукцию, реагировать на рыночные и нормативные тенденции, проводить тестирование по требованиям "без содержания" и прочим правилам маркировки, а также более быстро выводить свою продукцию на рынок.

«Группа Foodology сочетает в себе наши лучшие в отрасли дистрибьюторские ресурсы, глобальную сеть научных экспертов в области пищевой промышленности и специалистов по ингредиентам по всей нашей экосистеме глобальных центров разработки, включая центр разработки продуктов питания в комплексе The Hatchery в Чикаго, с еще более сильной коллегией отраслевых экспертов, — отметил Кевин Хак (Kevin Hack), глобальный вице-президент по пищевым ингредиентам компании Univar Solutions. — Вобрав в себя нашу дистрибьюторскую сеть мирового класса и глубокие знания в области технологий пищевой промышленности, эта инициатива позволит разрабатывать и предоставлять инновационные решения во всех уголках мира, что сделает нас дифференцированным выбором для тех, кто нуждается в ингредиентах».

Группа Foodology компании Univar Solutions будет представлена на выставке Institute of Food Technology (IFT) в Чикаго 10–13 июля. Кроме того, компания отпразднует ее создание серией мероприятий в рамках торжественного открытия тестовой кухни в комплексе The Hatchery в Чикаго.

Более подробную информацию можно найти на сайте univarsolutions.com/foodology

Информация о компании Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) — один из ведущих мировых дистрибьюторов химических веществ и ингредиентов, представляющий первоклассный ассортимент продукции ведущих мировых производителей. Благодаря самому большому в отрасли парку частных транспортных средств и техническим специалистам по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативно-правового регулирования, разработке составов и рецептов, а также ведущим цифровым инструментам компания имеет хорошие возможности для предложения индивидуальных решений и дополнительных услуг для широкого спектра рынков, отраслей и приложений. Выполняя свою задачу по поддержанию здоровья, питания, чистоты и безопасности населения, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточиться на проекте Growing Together. Подробная информация представлена на сайте univarsolutions.com.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся некоторые заявления, касающиеся будущих событий и наших намерений, убеждений, ожиданий и прогнозов на будущее, которые являются «прогностическими заявлениями» по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и статьи 21E закона 1934 года о биржах ценных бумаг с поправками. Прогностические заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Прогностические заявления основаны на ожиданиях и убеждениях и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от описанных. Подробное обсуждение этих факторов и неопределенностей содержится в документах компании, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам. К числу потенциальных факторов, которые могут повлиять на такие прогностические заявления, относятся, в частности: максимальное географическое распространение пандемии COVID-19; длительность и тяжесть пандемии COVID-19; действия, которые могут быть предприняты государственными органами для устранения или иного смягчения последствий пандемии COVID-19; потенциальное негативное воздействие COVID-19 на мировую экономику и наших клиентов и поставщиков; общее воздействие пандемии COVID-19 на наш бизнес, результаты операций и финансовое положение; другие колебания общего экономического положения, в частности, в промышленном производстве и в соответствии с потребностями наших клиентов; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в деятельности наших клиентов; усиление конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; существенные изменения в ценах, спрос и наличие химических веществ; уровень нашей задолженности, ограничения, налагаемые нашими долговыми инструментами, и наша способность получать дополнительное финансирование, когда это необходимо; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, которыми мы руководствуемся, включая широкий спектр экологических законов, законы и нормативно-правовые акты в области охраны здоровья и техники безопасности; неспособность интегрировать бизнес и системы компаний, которые мы приобретаем, в том числе Nexeo Solutions Inc., или реализовать ожидаемые выгоды от таких приобретений; возможные сбои в работе и нарушения безопасности, включая случаи нарушения кибербезопасности; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; рост транспортных расходов и расходов на топливо, а также изменения в наших отношениях со сторонними поставщиками; несчастные случаи, сбои в обеспечении безопасности, ущерб окружающей среде, вопросы качества продукции и ответственности и напоминания; серьезные или системные сбои в доставке, связанные с нашей дистрибьюторской сетью или продуктами, которые мы носим; операционные риски, от которых мы не можем быть должным образом застрахованы; текущие судебные процессы и другие правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность колебаниям процентных ставок и валютных курсов; потенциальное нарушение доброжелательности; обязательства, связанные с приобретением, венчурные проекты и стратегические инвестиции; негативные изменения, влияющие на наши пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с работой профсоюзной части нашей рабочей силы; и другие факторы, описанные в документах, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем пресс-релизе, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем пресс-релизе. Кроме того, прогностические заявления, как правило, можно определить с помощью таких терминов, как «может», «планировать», «искать», «ожидать», «намереваться», «оценивать», «предполагать», «полагать» или «продолжать», а также с помощью их отрицательных вариантов или аналогичной терминологии. Любая информация о перспективах, изложенная в настоящем пресс-релизе, представлена только на дату публикации настоящего пресс-релиза, и компания не принимает на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру какой-либо перспективной информации с целью отражения изменений в допущениях, возникновении непредвиденных событий или иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1841285/Foodology_By_Univar.jpg

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=w_KhXV5knpo

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1841282/Foodology1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1841283/Foodology4.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1841284/Foodology3.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1841286/Foodology2.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.