Univar Solutions uruchamia zespół „Foodology", wzmacniając zaangażowanie na rzecz światowej branży składników żywności

Działając pod patronatem zespołu Foodology by Univar Solutions, spółka będzie kontynuować budowanie bazy wiedzy na temat wszelkich aspektów sprzedaży, marketingu i dystrybucji składników żywności i dodatków odżywczych, wykorzystując globalną sieć specjalistów w dziedzinie nauk o żywności, zaplecze badawcze i rozbudowany asortyment zróżnicowanych i zrównoważonych składników w celu gromadzenia najaktualniejszej wiedzy na temat rozwiązań i zastosowań technicznych oraz trendów w branży. Dzięki takiemu podejściu Foodology będzie wartościowym partnerem dla różnej wielkości marek i dostawców, którym zależy na tworzeniu produktów z tzw. „czystą etykietą", sprawnym reagowaniu na trendy rynkowe i zmiany regulacyjne, badaniach potwierdzających brak danych substancji w produkcie (etykieta „produkt wolny od") oraz wymaganych do użycia innych etykiet, jak również na szybszym wprowadzaniu produktów na rynek.

„Foodology to połączenie najlepszego w branży zaplecza dystrybucyjnego oraz naszej globalnej sieci specjalistów w dziedzinie nauk o żywieniu i składników żywności, działających w ramach naszego ekosystemu globalnych ośrodków wypracowujących rozwiązania, pracujących między innymi w The Hatchery – mieszczącym się w Chicago inkubatorze dla firm z branży spożywczej – który dysponuje jeszcze silniejszym zapleczem eksperckim – powiedział Kevin Hack, wiceprezes Univar Solutions odpowiedzialny za działalność globalną spółki w zakresie składników żywności. – Potencjał ten wynika z połączenia światowej klasy bazy dystrybucyjnej i dogłębnej wiedzy technicznej na temat branży spożywczej, dzięki którym mamy możliwości opracowywania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w każdym zakątku na świecie, co pozwala nam wyróżniać się na tle konkurencji w branży składników żywności".

Zespół Foodology by Univar Solutions weźmie udział w targach Institute of Food Technologists (IFT) Expo, które odbędą się w Chicago w dniach 10-13 lipca. W tym samym czasie z okazji powstania Foodology spółka zorganizuje szereg wydarzeń podczas ceremonii otwarcia nowego laboratorium badawczego w The Hatchery Chicago.

Więcej informacji można znaleźć na stronie univarsolutions.com/foodology.

Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) jest czołowym globalnym dystrybutorem substancji chemicznych i składników żywności, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy specjalistycznej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym Spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług stworzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując swój główny cel, jakim jest zapewnienie wyżywienia dla ludzi, dbanie o ich zdrowie i czystość środowiska, w którym żyją, oraz ich bezpieczeństwa, Univar Solutions jednocześnie angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i dążeniu do Wspólnego Wzrostu. Więcej informacji na stronie: univarsolutions.com.

