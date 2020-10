Společnost Wonderful® Pistachios oslavila narození „Pistácie", prvního zeleného štěněte na světě s tímto jménem tak, že každému obyvateli italského města, kde se toto štěně narodilo, darovala pistácie zdarma, přičemž majitel tohoto štěněte získá navíc doživotní dodávku pistácií zdarma

Společnost Wonderful ® Pistachios darovala pistácie každému obyvateli města Pattada v italské Sardinii a majitel zeleného štěněte navíc získává doživotní bezplatnou dodávku pistácií

LOS ANGELES, 26. října 2020 /PRNewswire/ -- Nezapomenutelný pes si zaslouží nezapomenutelný dárek. Společnost Wonderful® Pistachios dne 24. října 2020 oznámila svůj plán darovat sáček pistácií Wonderful Pistachios všem obyvatelům města Pattada v italské Sardinii na oslavu narození prvního zeleného štěněte na světě pojmenovaného „Pistácie (Pistachio)". Firma také darovala doživotní bezplatné dodávky pistácií Wonderful Pistachios panu Cristianu Malloccimu, hrdému majiteli tohoto psa, který provozuje malou farmu ve městě Pattada.

Zpráva o narození Pistácie se rychle rozšířila do celého světa a ikdyž je barva štěněte jen dočasná, je zelená symbolem štěstěny a pan Malloci tak jeho narození považuje za záblesk naděje v této těžké době. Společnost Wonderful Pistachios není v reklamní branži žádným nováčkem a v minulosti spolupracovala při propagaci svých pistácií Wonderful Pistachios i s těmi nejvýznamnějšími hollywoodskými umělci.

„Velice nás těší pozornost a radost, kterou toto nové zelené štěně pojmenované Pistácie (Pistachio) dělá všem lidem, kteří mají pistácie rádi a také našemu skvělému týmu ve firmě Wonderful Pistachios," řekl Adam Cooper, víceprezident firmy The Wonderful Company pro marketing. „Stejně jako pan Mallocci se i my domníváme, že zelená je barva naděje a štěstí a protože chceme, aby se Pistácie stala maskotem našeho týmu, rádi bychom naše nadšení z jejího narození vyjádřili darováním pistácií Wonderful Pistachios všem 3 000 sousedům pana Mallocciho."

Pistácie Wonderful Pistachios se prodávají jak v nevyloupané, tak vyloupané (Wonderful Pistachios No Shells) podobě a jsou k dispozici v příchutích medová (Honey Roasted) a čili (Chili Roasted).

Wonderful Pistachios

Wonderful Pistachios je největším zpracovatelem a prodejcem pistácií na světě. Firma sídlí v Central Valley v Kalifornii a naše ořechy nepochází z geneticky upravených plodin (máme certifikaci Non-GMO Project Verified) a představují pro spotřebitele na celém světě zdravou a chutnou pochutinu. Naše ořechy se prodávají v obchodech po celé zemi a také online, a to pod značkou Wonderful® Pistachios. Více informací najdete na webových stránkách getcrackin.com nebo nás sledujte na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.

Wonderful Pistachios je součástí skupiny The Wonderful Company, soukromé firmy s hodnotou 5 miliard dolarů, která vlastní ikonické značky, jako jsou například Wonderful® Halos®, FIJI® Water, POM Wonderful®, JUSTIN® Wine a Teleflora®.

Více informací o společnosti The Wonderful Company najdete na webové stránce www.wonderful.com nebo nás sledujte na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. Naší aktuální zprávu o společenské odpovědnosti si můžete přečíst na webové stránce www.wonderful.com/csr.

The Wonderful Company

Společnost The Wonderful Company se sídlem v Los Angeles je soukromou firmou s hodnotou 5 miliard dolarů, která prostřednictvím svých ikonických spotřebních značek podporuje zdraví celosvětové populace. Firma na celém světě zaměstnává 10 000 lidí, kteří pro zákazníky z celého světa zajišťují dodávky těch nejčerstvějších a nejkvalitnějších pistácií, citrusových plodů a granátových jablek. Kromě toho firma prodává tu nejlepší balenou vodu a nejkvalitnější vína a vytváříme ty nejbarevnější kytice, které potěší vaše srdce. Náš podíl na trhu, je nejlepším důkazem toho, že se naše poslání daří naplňovat: značka Wonderful Pistachios® je nejprodávanější značkou pistáciových ořechů v Americe a současně patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější pochutiny na trhu; značka Wonderful® Halos® je nejprodávanější značkou mandarinek a pomerančů v Americe; značka POM Wonderful® je nejprodávanější značkou 100% granátových jablek v Americe; značka FIJI® Water je nejprodávanější značkou balené vody v Americe; značka JUSTIN® Wine je nejprodávanější značkou vína Cabernet Sauvignon v Kalifornii a značka Teleflora® je největší květinová donášková služba na světě.

Společnost The Wonderful Company se stará o zdraví a pohodu svých zákazníků a ochrana životního prostředí a pomoc společnosti jsou nedílnou součástí naší DNA. Firma se dlouhodobě snaží dodržovat zásady společenské odpovědnosti a investovala více než 1 miliardu dolarů do trvalé udržitelnosti a každý rok investuje 65 milionů dolarů do charity, vzdělávacích iniciativ a inovativních zdravotních a lázeňských programů. Kromě toho firma investovala 143 milionů dolarů do výstavby dvou nezávislých škol v kalifornském Central Valley.

