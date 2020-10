Wonderful® Pistachios célèbre la naissance du premier chiot vert au monde appelé « Pistachio » en donnant gratuitement des pistaches à chaque habitant de sa ville natale italienne ; le propriétaire reçoit une provision à vie

Wonderful ® Pistachios donne des pistaches à chaque habitant de Pattada, en Sardaigne, en Italie, et le propriétaire reçoit un approvisionnement à vie

LOS ANGELES, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Un chien inoubliable mérite une gâterie inoubliable. Aujourd'hui, Wonderful® Pistachios a annoncé son intention de donner un sac de Wonderful Pistachios à tous les habitants de Pattada, en Sardaigne (Italie), pour célébrer la naissance du premier chiot vert du monde appelé « Pistachio. » La société fera également don d'une provision à vie de Wonderful Pistachios à M. Cristian Mallocci, l'heureux propriétaire du chien qui gère une petite ferme à Pattada.

La nouvelle de la naissance de Pistachio a rapidement fait le tour du monde, et bien que sa coloration soit temporaire, le vert est connu pour la chance et Mallocci considère sa naissance comme une lueur d'espoir en cette période difficile. N'étant pas étranger aux moments de la culture pop, Wonderful Pistachios a travaillé avec certains des plus grands noms d'Hollywood pour promouvoir Wonderful Pistachios au fil des ans.

« Nous sommes ravis de l'attention et de la joie que le nouveau chiot vert nommé Pistachio apporte à la famille mondiale des pistaches et à notre équipe de Wonderful Pistachios », a déclaré Adam Cooper, vice-président senior du marketing de The Wonderful Company. « Pour faire écho aux sentiments de M. Mallocci, nous pourrions tous avoir besoin d'un peu d'espoir et de chance en ce moment, et bien que nous souhaitions que Pistachio puisse rejoindre notre équipe en tant que mascotte, nous aimerions exprimer notre excitation en offrant à ses 3 000 voisins des Wonderful Pistachios. »

Wonderful Pistachios est disponible en coque traditionnelle et également en coque sans sucre, facile à manger et sans alcool, qui comprend également les saveurs Honey Roasted et Chili Roasted.

Wonderful Pistachios est la plus grande entreprise de transformation et de commercialisation de pistaches à intégration verticale au monde. Situées dans la Central Valley de Californie, nos noix sont non OGM Project Verified, offrant un choix intelligent et sain aux consommateurs du monde entier. Nos noix sont disponibles dans les magasins du pays et en ligne sous la marque phare Wonderful® Pistachios. Pour en savoir plus, visitez getcrackin.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter.

Wonderful Pistachios fait partie de The Wonderful Company, une société privée de 5 milliards de dollars qui possède également des marques emblématiques telles que Wonderful® Halos®, FIJI® Water, POM Wonderful®, JUSTIN® Wine et Teleflora®. Pour en savoir plus sur The Wonderful Company, visitez le site www.wonderful.com, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour consulter le rapport actuel sur la responsabilité sociale des entreprises, visitez le site www.wonderful.com/csr.

Basée à Los Angeles, The Wonderful Company est une société privée de 5 milliards de dollars qui se consacre à la récolte de la santé dans le monde entier grâce à ses marques de consommation emblématiques. Les 10 000 employés de la société dans le monde entier s'engagent à apporter aux consommateurs de partout les pistaches, les agrumes et les grenades les plus frais et les plus sains, à mettre en bouteille les eaux et les vins les plus fins, et à créer des bouquets colorés qui ne manqueront pas de toucher le cœur. Cet engagement se reflète dans la part de marché de l'entreprise : Wonderful Pistachios® est la noix la plus importante d'Amérique et le snack à la croissance la plus rapide d'Amérique ; Wonderful® Halos® est la mandarine la plus importante d'Amérique ; POM Wonderful® est la marque 100 % grenade la plus importante d'Amérique ; FIJI® Water est la marque d'eau en bouteille la plus importante d'Amérique ; JUSTIN® Wine est le Cabernet Sauvignon le plus important de Californie ; et Teleflora® est le premier service de livraison de fleurs au monde.

Le lien de The Wonderful Company avec les consommateurs est axé sur la santé et sur le don. La société s'est engagée depuis longtemps dans la responsabilité sociale des entreprises, notamment en investissant plus d'un milliard de dollars dans la durabilité environnementale, en consacrant chaque année 65 millions de dollars à des dons de charité, à des initiatives éducatives et à des programmes novateurs de santé et de bien-être, et en consacrant 143 millions de dollars à la construction de deux campus d'écoles à charte dans la Central Valley de Californie.

Pour en savoir plus sur The Wonderful Company, ses produits et ses valeurs fondamentales, visitez le site www.wonderful.com, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour consulter le rapport actuel sur la responsabilité sociale des entreprises, visitez www.wonderful.com/csr.

