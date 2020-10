Wonderful® Pistachios świętuje narodziny pierwszego na świecie zielonego szczeniaka, który otrzymał imię Pistachio, poprzez przekazanie orzechów pistacjowych każdemu mieszkańcowi jego rodzinnej miejscowości; właściciel otrzymuje dożywotni zapas produktów firmy

Wonderful ® Pistachios rozdaje orzechy pistacjowe każdemu mieszkańcowi miejscowości Pattada, na włoskiej Sardynii, a właściciel psa dostaje ich dożywotni zapas.

LOS ANGELES, 26 października 2020 /PRNewswire/ -- Niezapomniany pies zasługuje na niezapomniany poczęstunek. Dzisiaj firma Wonderful® Pistachios ogłosiła plan przekazania opakowania orzechów pistacjowych każdemu mieszkańcowi Pattady na Sardynii we Włoszech, tym samym świętując narodziny pierwszego na świecie zielonego szczeniaka o imieniu Pistachio. Firma również przekaże dożywotni zapas orzechów Wonderful Pistachios panu Cristianowi Mallocci'emu, dumnemu właścicielowi psa, który prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne w miejscowości Pattada.

Informacja o narodzinach Pistachio szybko obiegła świat, i chociaż jego umaszczenie jest tymczasowe, kolor zielony symbolizuje szczęście i pan Mallocci upatruje w jego narodzinach iskierki nadziei w tych trudnych czasach. Firma Wonderful Pistachios ma silne związki z pop kulturą i od wielu lat współpracuje z największymi nazwiskami Hollywood w celu promowania swojego produktu.

„Jesteśmy podekscytowani uwagą i radością, jaką wywołał ten szczeniaczek o imieniu Pistachio wśród naszego globalnego zespołu Wonderful Pistachios" - powiedział Adam Cooper, starszy wiceprezes ds. marketingu, The Wonderful Company. Zgadzamy się z odczuciami pana Mallocci'ego i uważamy, że wszystkim nam obecnie przyda się trochę zielonej nadziei i szczęścia. Naszym życzeniem jest, aby Pistachio dołączył do naszego zespołu w charakterze maskotki, co pokazujemy poprzez podarowanie jego wszystkim 3000 sąsiadom orzeszków Wonderful Pistachios.

Orzechy Wonderful Pistachios dostępne są w formie tradycyjnej w skorupkach, lub w wersji bez skorupek Wonderful Pistachios No Shells, dostępnej również w smakach Honey Roasted (prażone z miodem) i Chili Roasted (prażone z chili), łatwych do jedzenia i pozwalających na uniknięcie bałaganu.

Wonderful Pistachios to największy na świecie zintegrowany pionowo przetwórca i dystrybutor orzechów pistacjowych. Uprawy naszych orzechów na terenie Doliny Kalifornijskiej (Central Valley) są prowadzone bez stosowania GMO, co pozwala na zapewnienie konsumentom na całym świecie mądrego i zdrowego wyboru. Nasze orzechy są dostępne w sklepach na terenie całego kraju i w ramach sprzedaży internetowej pod naszą flagową marką Wonderful® Pistachios. Więcej informacji znajduje się na stronie getcrackin.com lub na naszych profilach na portalach Facebook, Instagram i Twitter.

Wonderful Pistachios jest częścią prywatnej spółki The Wonderful Company, której wartość wyceniana jest na 5 mld USD. Firma ta jest również właścicielem takich marek jak Wonderful® Halos®, FIJI® Water, POM Wonderful®, JUSTIN® Wine i Teleflora® Więcej informacji na temat The Wonderful Company znajduje się na stronie www.wonderful.com, lub na portalach Facebook, Twitter i https://www.instagram.com/thewonderfulcompany/?hl=en Instagram . Aktualny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu opublikowano na stronie www.wonderful.com/csr.

Ta spółka z siedzibą w Los Angeles jest przedsiębiorstwem prywatnym o wartości 5 mld USD, a jej głównym celem jest propagowanie zdrowia na całym świecie poprzez kultowe marki jej produktów. 10000 pracowników na całym świecie z zaangażowaniem dostarcza każdego dnia konsumentom najświeższych, najzdrowszych orzechów pistacjowych, owoców cytrusowych i granatów, butelkuje najlepszej jakości wodę i wino i tworzy barwne bukiety, które z pewnością poruszają serca. Zaangażowanie to uwidacznia się w udziale tych produktów w rynku. Wonderful® Pistachios to orzechy z drzew orzechowych numer 1 w Ameryce i przekąska o najszybciej rosnącym udziale rynkowym w tym kraju, Wonderful® Halos® to najpopularniejsze mandarynki w Ameryce, POM Wonderful® to sok 100% z granatu numer 1 w Ameryce. FIJI® Water to najpopularniejsza w Ameryce marka importowanej wody, podczas gdy JUSTIN® Wine to wino ze szczepu Cabernet Sauvignon numer 1 w Kalifornii, a Teleflora® to czołowa międzynarodowa usługa dostawy kwiatów.

Relacje firmy The Wonderful Company z konsumentami opierają się na trosce o zdrowie i oddawaniu, tego co dobre. Spółka od wielu lat prowadzi działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym inwestując ponad 1 mld USD w ochronę środowiska w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, przekazując 65 mln USD na działalność charytatywną, inicjatywy edukacyjne, innowacyjne programy na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia i przeznaczając 143 mln USD na budowę dwóch szkół społecznych w regionie Doliny Kalifornijskiej.

Więcej informacji na temat spółki The Wonderful Company, jej produktów i podstawowych wartości znajduje się na stronie www.wonderful.com, lub na portalach Facebook, Twitter i Instagram. Aktualny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu opublikowano na stronie www.wonderful.com/csr.

