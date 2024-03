Společnost Toshiba představila nový design - novou mikrovlnnou troubu New Air Fry Microwave Oven na setkání Evropské obchodní konference 2024 v Řecku

ATÉNY, Řecko, 29. března 2024 /PRNewswire/ – Společnost Toshiba, legendární značka s kořeny sahajícími až do roku 1875, byla v roce 2016 převzata skupinou Midea Group a hrdě oznamuje svou účast na Evropské obchodní konferenci 2024, která se koná od 20. do 22. března v Řecku. Na tomto prestižním setkání představí Toshiba svou průkopnickou mikrovlnnou troubu New Air Fry Microwave Oven (MW3-AC26SF), která je součástí řady W3 a zahajuje novou éru inovací v kuchyňské technologii. Společnost Toshiba se s využitím svých rozsáhlých odborných znalostí a celosvětové působnosti strategicky snaží nabídnout evropským spotřebitelům profesionální a kreativní zážitek z vaření, přičemž představuje své nejnovější inovace včetně převratné mikrovlnné trouby New Air Fry Microwave Oven z řady W3 – ta odráží odhodlání společnosti posouvat hranice inovací a zlepšovat život spotřebitelů po celém světě prostřednictvím technologií.

Trouba New Air Fry Microwave Oven, vlajková loď řady W3, ztělesňuje závazek společnosti Toshiba k dokonalosti i inovacím a slibuje profesionální zážitek z vaření s multifunkčními funkcemi včetně horkovzdušného smažení, konvekce, grilu a mikrovln. Tato trouba, jejíž uvedení do sítě Amazon se očekává v červnu, kombinuje elegantní design s pokročilými funkcemi. Troubu pohání technologie OriginInverter™, která zajišťuje přesné a stálé zahřívání, jakož i pokaždé konzistentní výsledky pečení. Technologie ChefDefrostTM zaručuje kratší dobu rozmrazování s lepšími výsledky, šetří čas a zachovává kvalitu potravin. Pokročilá technologie horkovzdušného smažení umožňuje zdravější přípravu pokrmů s minimem oleje, zatímco funkce konvekce a grilu nabízejí všestranné využití pro různé kulinářské potřeby. I přes své kompaktní rozměry pojme šestadvacetilitrový objem většinu nádobí, takže je jako stvořený pro každodenní použití.

Díky svým multifunkčním možnostem, modernímu designu a pokročilým funkcím představuje trouba New Air Fry Microwave Oven pokrok v kuchyňské technologii a nabízí evropským spotřebitelům všestrannější zážitek z vaření. Zdůrazněním všestrannosti, přesnosti a účinnosti trouby New Air Fry Microwave Oven chce společnost Toshiba demonstrovat svůj závazek dodávat prémiové výrobky, které kombinují styl a funkčnost s výkonem, a stanovit tak nový standard pro domácí kulinářskou dokonalost napříč Evropou.

S dotazy médií a žádostmi o předvedení produktů nebo rozhovory prosím kontaktujte:

[Isaac Fan]

[email protected]

[Jessie Wang]

[email protected]