Společný vývoj přenosové, výpočetní a úložné kapacity na cestě k inteligentnímu světu

ŠEN-ČEN, Čína, 25. dubna 2023 /PRNewswire/ – Společnost Huawei uspořádala 20. dubna na konferenci Global Analyst Summit 2023 zasedání Striding Towards the Intelligent World (Na cestě k inteligentnímu světu). Peng Song, prezident společnosti Huawei pro strategii a marketing ICT, přednesl hlavní projev na téma Na cestě k inteligentnímu světu prostřednictvím neustálých inovací. Zasedání přilákalo zájem analytiků, odborníků, vědeckých pracovníků i novinářů z celého světa.

Peng Song giving a keynote speech

Peng ve svém projevu poukázal na to, že se digitální ekonomika stává hlavní hnací silou globálního hospodářského růstu a že digitální technologie nacházejí uplatnění v nejrůznějších výrobních podmínkách v celé řadě průmyslových odvětví. Data se tak stávají novým výrobním faktorem a stojí za výraznými skoky ve společenské produktivitě. Peng uvedl, že digitální infrastruktura má pro úspěch digitální ekonomiky zásadní význam, a proto se společnost Huawei zavázala spolupracovat na rozvoji přenosové, výpočetní a úložné kapacity s cílem zlepšit efektivitu získávání, přenosu, výpočtů, ukládání a analýzy dat, aby docházelo ke zvyšování digitální produktivity a podpoře digitální ekonomiky.

Peng také hovořil o způsobech, jakými se společnost Huawei podílí na budování špičkové digitální infrastruktury. Za prvé, společnost Huawei buduje na bázi pokročilejších technologií 5.5G, F5.5G a Net5.5G špičková přenosová zařízení, aby tak podpořila služby internetu věcí. Tato přenosová zařízení propojují stovky miliard jednotek a poskytují uživatelům komfort přenosových rychlostí do výše 10 Gb/s. Za druhé pokračuje společnost Huawei ve vývoji spolehlivé výpočetní infrastruktury, která usnadňuje revoluční změny v různých oblastech výpočetní techniky, jako je výpočetní technika pro všeobecné účely nebo umělá inteligence. Za třetí buduje společnost Huawei spolehlivá úložiště, aby bylo možné ukládat, rychle přenášet a efektivně využívat větší množství dat. „I nadále budeme pokračovat v inovacích, abychom našim zákazníkům pomohli budovat špičkovou digitální infrastrukturu a urychlili naši cestu k inteligentnímu světu," konstatoval Peng.

Wang Zhiqin, viceprezident Čínské akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT), představil 10 hlavních trendů v odvětví ICT pro rok 2023. Sun Zhengyun, viceprezident a generální tajemník Čínské společnosti pro energetický výzkum, hovořil o tom, jak mohou energetické podniky zajistit přechod do digitálního prostředí, aby tím podpořily čínskou strategii v oblasti uhlíkové špičky a uhlíkové neutrality. Li Fuchang, ředitel Výzkumného centra bezdrátových technologií Výzkumného ústavu China Unicom, se podělil o aktuální informace o nedávném výzkumu a průzkumu společnosti China Unicom v oblasti 5.5G. Feng Dan, profesor v programu Changjiang a děkan Fakulty počítačových věd a technologií na Huazhong University of Science and Technology, vystoupil s přednáškou o vývojových trendech architektury bezdiskových datových center a zpracování blízkých dat.

