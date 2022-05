Spółka Shanghai Electric i jej partnerzy nawiązują współpracę na rzecz przyspieszenia realizacji projektów międzynarodowych

Dwa z przełomowych projektów spółki - projekt elektrowni z cyklem kombinowanym Rupsha 800-megawatów i projekt elektrowni fotowoltaicznej Japan Yakai - są realizowane zgodnie z planem. Co więcej, podczas konferencji online Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), spółka zależna Grupy Shanghai Electric Power Generation, podpisała niedawno z Pacific Green Technologies Group (PGTK) umowę na realizację w Wielkiej Brytanii zakładu magazynowania energii REP 1&2.

Angielski projekt magazynowania energii REP 1&2

Projekt magazynowania energii REP 1&2, obejmujący dwa obiekty o wydajności całkowitej 100MW/100MWH, który będzie realizowany w Wielkiej Brytanii, w położonym w hrabstwie Kent Parku Energetycznym Ridgeborough, jest częścią wyłącznej umowy zawartej między PGTK i TUPA Energy Limited, przewidującej wybudowanie w tym państwie systemów magazynowania energii o mocy do 1100.

Jest to pierwszy raz, gdy Grupa Shanghai Electric Power Generation uczestniczy w projekcie międzynarodowym jako główny wykonawca i współpracuje z PGTK, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i zasoby i pomóc Wielkiej Brytanii w przyspieszeniu tempa transformacji energetycznej. Oba współpracujące podmioty rozpoczęły już etap projektowania i przewiduje się, że pierwsze dostawy rozpoczną się w trzecim kwartale 2022 r.

Bangladeski projekt elektrowni z cyklem kombinowanym Rupsha o mocy 800 megawatów

Projekt, finansowany przez Azjatycki Bank Rozwoju, przewiduje zbudowanie dwóch gazowych turbin jednofazowych klasy F z cyklem kombinowanym i będzie to największą elektrownia turbinowa, jaką kiedykolwiek zbudowano w tym państwie. Projekt zlokalizowany w prowincji Khulna, drugiej co do wielkości prowincji Bangladeszu, ma na celu wyeliminowanie braku dostaw energii do południowozachodnich regionów kraju i zostanie zrealizowany w ramach bangladeskiej narodowej strategii dalszego doskonalenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, odegra kluczową rolę w rozwoju gospodarki krajowej oraz otworzy przed lokalną ludnością nowe możliwości zatrudnienia.

Niedawno udało się osiągnąć znaczący postęp w zakresie realizacji projektu, a nastąpiło to po tym, jak spółka Shanghai Electric ogłosiła, że zakończono 1. etap robót wykonywanych w związku z budową turbiny z użyciem urządzeń dźwigowych, a tym samym utorowano drogę do etapu instalacji podstawowego wyposażenia. Spółka podała tę informację po okresie przestoju na budowie spowodowanym szeregiem wyzwań związanych z pandemią COVID-19, a także po okresie suszy, który uniemożliwił dostawę wielkogabarytowych materiałów budowlanych. W obliczu trudności i wyzwań, aby zagwarantować terminowość dostaw i znacząco przyspieszyć ogólną realizację projektu, spółka Shanghai Electric skoordynowała działania wszystkich ekip budowlanych.

Japoński projekt elektrowni fotowoltaicznej Yakai

14 kwietnia doszło do zakończonego powodzeniem podłączenia japońskiej elektrowni fotowoltaicznej Yakai do sieci energetycznej, realizowanego wspólnie z lokalnymi podwykonawcami i spółkami energetycznymi. Elektrownia fotowoltaiczna, pierwsza elektrownia tego typu wybudowana w Japonii przez spółkę Shanghai Electric, pracuje teraz pełną parą i dostarcza lokalnym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom ponad 20 megawatów energii odnawialnej.

Terminowa realizacja projektu to wynik wspólnych dążeń ekip spółki Shanghai Electric i jej partnerów do ograniczenia wpływu na Japonię siódmej fali pandemii COVID-19 oraz trzęsienia ziemi o sile 7,3 stopnia, które nawiedziło Fukushimę 16 marca. Aby oddać elektrownię do komercyjnej eksploatacji przed terminem i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lokalnego, a jednocześnie umożliwić właścicielowi elektrowni uzyskanie maksymalnego zwrotu z projektu, spółka Shanghai Electric nawiązała współpracę również z lokalnymi władzami i spółkami energetycznymi.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1822322/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1822321/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

