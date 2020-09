Spoločnosť Cardiac Dimensions oznámila, že austrálsky úrad pre zdravotnícke pomôcky schválil systém Carillon určený na liečbu multifunkčnej mitrálnej regurgitácie

KIRKLAND, Washington, 3. septembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cardiac Dimensions®, jednotka vo vývoji inovatívnych, minimálne invazívnych spôsobov liečby funkčnej mitrálnej regurgitácie (FMR) u pacientov so srdcovým zlyhaním, dnes oznámila, že austrálsky úrad pre zdravotnícke pomôcky (Therapeutic Goods Administration - TGA) schválil jej systém Carillon Mitral Contour System® . Systém Carillon je zariadenie pre liečbu funkčnej mitrálnej regurgitácie u pacientov s mitrálnou regurgitáciou stupňov 2+, 3+ a 4+.

"Chceli by sme poďakovať Úradu pre zdravotnícke pomôcky (Therapeutic Goods Administration) za spoluprácu pri overovaní a schvaľovaní systému Carillon v Austrálii," povedal Rick Wypych, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti Cardiac Dimensions. "Jedná sa o veľmi dôležitý míľnik, pretože teraz je možné austrálskych pacientov so srdcovým zlyhaním a mitrálnou regurgitáciou liečiť v ranej fáze ochorenia minimálne invazívnej liečbou."

Odhaduje sa, že celosvetovo trpí srdcovým zlyhaním približne 26 miliónov ľudíi a zhruba 70% z nich má funkčnú mitrálnu regurgitáciu. Zlyhanie srdca predstavuje významnú klinickú a ekonomickú záťaž a očakáva sa, že priame a nepriame náklady v súvislosti s týmto ochorením vzrastú do roku 2030 na 70 miliárd dolárov.ii

"Dostupnosť systému Carillon je skvelou správou pre zdravotnícku komunitu, pretože táto technológia môže pomôcť miliónom pacientov so srdcovým zlyhaním a funkčnou mitrálnou regurgitáciou," povedal doktor David Kaye, MD, prednosta kardiologickej kliniky v nemocnici The Alfred Hospital v austrálskom Melbourne. "Systém Carillon predstavuje nový, nechirurgický spôsob opravy mitrálnej chlopne u pacientov so srdcovým zlyhaním. Táto metóda preukázateľne zmierňuje príznaky mitrálnej regurgitácie a zlepšuje činnosť ľavej komory srdca. To je veľmi dôležité, pretože zmiernenie príznakov dilatácie ľavej komory u pacientov so srdcovým zlyhaním zlepšuje prognózu pacienta. "

Systém Carillon sa zavádza nechirurgickou, minimálne invazívne technikou (založenou na katetrizácii) do žily na vonkajšej stene srdce, ktorá susedí s mitrálnou chlopňou. Tento spôsob liečby mení tvar mitrálnej chlopne, znižuje netesnosť chlopne a tým zmierňuje aj príznaky mitrálnej regurgitácie a navodzuje priaznivú remodeláciu chlopne.

Úrad pre zdravotnícke pomôcky TGA schválil tento spôsob liečby na základe výsledkov viacerých štúdií firmy Cardiac Dimensions, vrátane najnovšej štúdie REDUCE FMR, ktorá potvrdila účinnosť a bezpečnosť tejto terapeutickej metódy. Liečba systémom Carillon Mitral Contour System v týchto štúdiách preukázala podstatné zmiernenie prejavov regurgitácie a zníženie objemu ľavej komory. Tieto zmeny potom viedli na zmierneniu príznakov srdcového zlyhania a k zvýšeniu kvality života pacientov.

"M.H. Carnegie & Co. a fond Hostplus, veľký investor do našich zdravotníckych pomôcok, hneď ocenil význam systému Carillon pre pacientov a je veľkým podporovateľom tohto spôsobu liečby a našej spoločnosti," povedal Mark Carnegie z firmy M.H. Carnegie & Co. "Veľmi nás teší, že tento spôsob liečby bol teraz schválený v Austrálii, a tešíme sa na to, až pacientom ukážeme výhody, ktoré tento spôsob liečby ponúka."

O systéme Carillon Mitral Contour System®

Systém Carillon je systém pre transkatetrizačnú reparáciu mitrálnej chlopne (TMVr) z prístupu cez pravú polovicu srdca. Tento systém sa používa k úprave anatomických a funkčných pomerov mitrálnej chlopne z koronárneho sínusu. Distálne a proximálne kotviace body sú spojené špeciálnou tvarovacie páskou a využívajú žily srdca k oprave mitrálneho aparátu, bez nutnosti zásahu do vlastnej chlopne, čo uľahčuje vykonávanie prípadných ďalších liečebných výkonov.iii, iv Systém Carillon je určený na liečbu primárnej funkčnej mitrálnej regurgitácie ( FMR) u pacientov so stupňom ochorenia 2+, 3+ a 4+ (podľa magnetickej rezonancie) a ide o prvý a jediný systém, ktorý preukázateľne zmierňuje známky regurgitácie a priaznivým spôsobom mení pomery v ľavej komore, čo preukázala randomizovaná, kontrolovaná klinická štúdia zameraná na perkutánne techniky opráv chlopní.v, vi, vii Systém Carillon získal certifikáciu CE (0344) a bol už implantovaný viac ako 1200 pacientom v Spojených štátoch amerických, Európe, Austrálii, Turecku a na Strednom východe. V Spojených štátoch amerických je systém Carillon zatiaľ schválený pre použitie v overovacom režime a v súčasnosti prebieha jeho ďalšie klinické testovanie v klinickom hodnotení Carillon Trial.

O spoločnosti Cardiac Dimensions

Cardiac Dimensions je jednotka vo vývoji inovatívnych, minimálne invazívnych spôsobov liečby srdcového zlyhania a súvisiacich kardiovaskulárnych ochorení. Medzi hlavných investorov do tejto súkromnej spoločnosti okrem iného patria Aperture Venture Partners, Arborétum Ventures, Hostplus, Life Sciences Partners, Lumír Ventures a M.H. Carnegie & Co. Firma Cardiac Dimensions sídli v Kirklande v štáte Washington a má pobočky v Spojených štátoch amerických, Austrálii a Nemecku. Viac informácií získate na webovej stránke cardiacdimensions.com.

