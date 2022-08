Spoločnosť Eco-Bat S.r.l. pozastaví výrobu olova v Taliansku

Spoločnosť Ecobat sa rozhodla pozastaviť výrobu olova vo svojich závodoch v Paderne a Marcianise. Pozastavenie je účinné od 1. októbra 2022.

IRVING, Texas, 31. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Ecobat, svetový líder v recyklácii batérií, oznámila, že od 1. októbra 2022 spoločnosť Eco-Bat S.r.l. pozastavuje výrobu olova vo svojich závodoch Paderno a Marcianise v Taliansku. Tieto závody majú celkovú kapacitu 80 000 ton olova za rok. Toto rozhodnutie pozastaviť výrobu olova je reakciou na extrémne ceny energie a iné nadmerne zaťažujúce náklady v Taliansku, ktoré nevykazujú žiadne známky zlepšenia. Pokusy spoločnosti preskúmať alternatívy k pozastaveniu neboli produktívne.

Vzhľadom na bezprecedentné obchodné prostredie v Taliansku by spoločnosť Eco-Bat S.r.l. utrpela značné finančné straty, ak by pokračovala vo svojej činnosti bez tohto oznámeného pozastavenia. Napriek tomu sa spoločnosť Eco-Bat S.r.l. rozhodla v septembri prevádzkovať svoje talianske zariadenia, aby vyšla v ústrety zákazníkom, hoci musí vykonávať svoje činnosti so značnou stratou. Zatiaľ čo výroba olova bude od 1. októbra pozastavená, rôzne iné činnosti, ktoré sa netýkajú olova, budú v oboch závodoch pokračovať podľa potreby. Spoločnosť neustále monitoruje a vyhodnocuje situáciu a vývoj na trhu, ako aj možné vládne podporné opatrenia.

